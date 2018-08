Z avtom v objekt, drugi v ograjo in tretji na bok

27.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.07 uri je na Valvasorjevem nabrežju v Krškem voznik z osebnim vozilom trčil v objekt. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli poškodovanega iz vozila, odklopili akumulator na vozilu, očistili cestišče, nudili razsvetljavo in pomoč reševalcem, policiji in avto vleki. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 13.37 je na Višnjegorskem klancu dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane voznik izgubil nadzor nad vozilom, trčil v odbojno ograjo in obstal na cestišču. Gasilci PGD Stična, Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, odstranili vozilo s cestišča in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu štirih poškodovanih oseb do reševalnega vozila. Poškodovane osebe so bile prepeljane v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in delavci DARS-a.

Ob 19.01 se je na AC Grosuplje - Višnja gora, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj prometne nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci RP Ljubljana so eno lažje poškodovano osebo prepeljali v bolnišnico.

Še vedno sršeni

Ob 20.00 so v Globokem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO;

- od 10.30 do 14.30 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- od 12.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU 2002;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS 1985;

- od 12.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU 1997.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.30 do 11.00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu Ločka-Majer.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območjuTP Trška gora med 8:15 in 9:45 uro in na območju TP Velika vas in Velika vas 2 med 10:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Mokronog na območju TP Brezje Goveji dol, Kamenica, Kamenško in Pekel med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Medvedjek izvod Malkovec med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Štrasberg, Gabrijele, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Hrastno, Pijavice, Pijavice vas, Skrovnik, Bruna vas in Martinja vas med 11:00 in 13:00 uro

M. K.