Trsničar in vinogradnik Martinčič deseti častni občan Občine Šentjernej

Šentjernej - Jernejevo je bilo znova priložnost, da so se v občini Šentjernej s podelitvijo priznanj spomnili in zahvalili vsem zaslužnim posameznikom in društvom, ki znajo in hočejo prispevati za boljše in lepše življenje skupnosti. Teh ni malo in kot je dejala voditeljica slavnostne seje občinskega sveta Anita Petrič, «smo vam hvaležni in vas cenimo. Odlikuje pa vas še ena skupna lastnost - skromnost.«

Častni občan Franc Martinčič z ženo

Tak je nedvomno nov, 10. častni občan Občine Šentjernej Franc Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki je to najvišje priznanje občine prejel za bogat prispevek k razvoju vinogradništva in vinarstva ter turistične promocije Šentjerneja. Bil je ustanovni član Društva vinogradnikov Dolenjske, ki je predhodnik današnje Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, sodeloval je pri ustanovitvi šentjernejskega vinogradniškega društva.

Nepogrešljiv je bil pri izvedbi cvičkarije v Šentjerneju pred 40 leti, postal je tudi ambasador cvička, ter član evropskega reda vitezov vina. Družinsko kmetijo je preusmeril v vinogradniško, zlasti v pridelavo trsnih cepljenk in zadovoljen je, da jo danes uspešno vodi njegov sin Jernej, aktualni kralj cvička. Martinčič je bil aktiven tudi v družbeno političnem življenju, v takratni KS Šentjernej, vedno pa se je boril za pravice kmetov. Sicer pa prisega nase, na svojo trdnost, delavnost in strokovnost.

Spominska plaketa PGD Dolenja Stara vas

Simon Kajtna

Ob letošnjem praznovanju 70-letnice delovanja je spominsko plaketo za delovanje na področju zaščite in delovanja prejelo PGD Dolenja Stara vas. Društvo je bilo ustanovljeno po izbruhu hudega požara na domačiji Medle, glavni pobudnik za društvo pa je bil Jože Godina, prvi poveljnik. Društvo je skrbelo za opremo, kar je bila vsa leta prva skrb gasilcev, leta 1950 pa so začeli z gradnjo gasilskega doma, h kateremu so prizidali še lesen stolp za sušenje cevi.

Dejavni so bili pri gasilskih izobraževanjih, hodili so na tekmovanja, danes pa so dobro opremljeni in imajo lepo obnovljen gasilski dom. Gasilci se trudijo za ohranitev druženja krajanov iz okoliških vasi z vsakoletnim Angelskim piknikom, gasilskim izletom, s pomočjo občine vsako leto zgledno organizirajo prireditev Štefanovo .

Sedem županovih priznanj

Med prejemniki so tudi Gregor Štemberger, Franc Kovačič idr.

Franc Gregorič

Župan Radko Luzar je ob občinskem prazniku Jernejevo podelil tudi sedem t.i. županovih priznanj. Prejemniki so: uspešen šentjernejski podjetnik Boris Kovačič iz Gorenjega Vrhpolja, katerega Vulkanizerstvo Kovačič d.o.o. deluje v industrijski coni, za uspehe na področju gospodarstva ter za uspešno delovanje na turističnem in kulturnem področju; Franc Gregorič iz Grobelj za prizadevno uspešno delo na področju turizma - konjeništva in promocije občine; uspešen podjetnik Jože Bevc (plastika Bevc d. o.o.) za uspehe na področju gospodarstva in aktivno delovanje na društvenem področju; mednarodno priznani akademski slikar Simon Kajtna za ustvarjalno, bogato in vsestransko delo na področju umetnosti in kulture ter promociji občine Šentjernej; priznani vinogradnik in lanski kralj cvička Gregor Štemberger iz Šentjerneja za prizadevno in uspešno delo na področju turizma - vinarstva in pri promociji občine Šentjernej; akademska slikarka, grafičarka in oblikovalka Jožica Medle za ustvarjalno, bogato in vsestransko delo na področju umetnosti in kulture ter pri promociji občine Šentjernej; Franc Kovačič za aktivno vključevanje in sodelovanje na društvenem področju in pri promociji občine Šentjernej.

Uspešen mandat

Zahvala župana z rožico izvrstni in priznani slovenski pevki, mezzosopranistki Manci Izmajlovi, ki je zelo obogatila slavnostno sejo in požela velik aplavz.

Župan Radko Luzar je na slavnostni seji, ki so se je udeležili mnogi občani, župani iz sosednjih občine ter tudi prijatelji iz pobratene srbske občine Svrljig, preletel delo v preteklem mandatu, ki se letos počasi izteka. Meni, da je občina napredovala in veliko dosegla na mnogo področjih: stabilizirali so finančno stanje, znižali stroške, pripravili mnoge projekte, okrepili delovanje občinskega podjetja Ekološka družba Šentjernej. Največja naložba je gotovo izgradnja novega in težko pričakovanega vrtca Čebelica.

Priznanje za odlično salamo županu Radku Luzarju je izročil podpredsednik Zveze salamarjev Slovenije Peter Selak (na desni).

»Vseh rezultatov ne bi bilo brez sodelovanja z občinskimi svetniki, dobrega delovanja občinske uprave, vaških gradbenih odborov, pa društev, ki prispevajo k bogatemu življenju občine. V občini vidim še veliko potencialov, ki jih je treba v prihodnosti izkoristiti in s skupnimi močmi ustvariti pogoje za lepši jutri - za višjo kvaliteto bivanja in za boljše medsebojne odnose,« je dejal župan Radko Luzar.

Prireditev, ki so jo s čudovitim petjem lepih slovenskih pesmi obogatili člani Šentjernejskega okteta ter pevka Manca Izmajlova, je sledilo druženje ob kozarčku »kralja cvička« v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja. A tudi tu je še bilo nekaj presenečenj.

Presenečenje s šopkom za Lidijo Luzar

Priznani slovenski salamar Peter Selak iz Šmarjete, podpredsednik Zveze salamarjev Slovenije, je podelil županu Luzarju priznanje za 3. najboljšo županovo salamo z 22. finala slovenskih salamijad v Leskovcu pri Krškem (prireditve se takrat namreč ni mogel udeležiti). Župnik Anton Trpin pa se je v imenu šentjernejske skupnosti s šopkom rož zahvalil županovi ženi Lidiji, da podpira moža pri njegovi zahtevni službi. Čestitk in zdravice je bila deležna tudi programska vodja centra Elizabeta Kušljan Gegič, ki je prav tisti dan praznovala rojstni dan.

Besedilo in foto: L. Markelj

