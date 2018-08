V Pišecah veselo zadnje počitniške dneve

27.8.2018 | 09:30

Pišece - Predzadnji teden v avgustu smo na OŠ Maksa Pleteršnika organizirali jezikovno-športne delavnice za učence od 1. do 6. razreda.

14 otrok se je tako vsak dan družilo v okolici šole. Možgančke smo urili s slovenskimi in angleškimi besedami, ustvarjali z makaroni, kamenčki in kockami, risali s kredami, pekli palačinke, boksali s Simonom, spuščali čolničke po Gabernici, »športali« v telovadnici, najbolj pa uživali zadnji dan, ko smo se podali z avtobusom do Otočca, kjer smo preživeli dopoldne v adrenalinskem parku in se nato okrepčali s sladoledom.

Veseli, da smo bili spet v družbi prijateljev, smo si zaželeli še en sončen počitniški teden, septembra pa se vidimo v šolskih klopeh.

Alenka in Urška, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

