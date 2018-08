Razpis za prenovo Doma partizana bodo morali ponoviti

27.8.2018 | 12:50

Dom partizana bo moral na prenovo še nekoliko počakati. (Foto: M. M.)

Straža - Pred dobrima dvema letoma je straška občina na javni dražbi za dobrih 30 tisočakov kupila propadajoči Dom Partizana. V tem času so izvedli nekaj nujnih vzdrževalnih del, zdaj pa je prišel čas za temeljito prenovo, po kateri bi kraj dobil stari/novi športni objekt nazaj. A bo po neuspelem razpisu treba nanj še nekoliko počakati.

Omenjeni dom je bil zgrajen že pred 2. sv. vojno in je služil kot prosvetni dom, po vojni pa je bila v njem vse do leta 1990 telovadnica OŠ Vavta vas. Ko je šola dobila novo telovadnico, je štiri leta v domu deloval neke vrste mladinski center, z denacionalizacijo pa je bil objekt vrnjen tamkajšnjemu župnišču. Leta 2006 so ga prodali podjetju Lestra, čez čas se je zamenjalo še nekaj lastnikov – vse do omenjene javne dražbe in občinskega nakupa.

Pred dnevi se je končal razpis za njegovo prenovo, a žal neuspešno, pravi župan Dušan Krštinc. Za naložbo je občina namenila slabih 96.000 evrov, od tega so dobili okoli 33 tisočakov nepovratnih državnih sredstev. Prejeli so štiri ponudbe, a je bila najcenejša za dobra dva tisočaka predraga, zato bodo razpis v kratkem ponovili. »Vsekakor je naša želja, da se prenova začne in konča še v letošnjem letu,« doda.

Znani so načrti občine, da bi Dom partizana po prenovi ponovno namenili lokalni skupnosti oz. športu. »Upokojenci bi imeli v dopoldanskem času telovadbo, ki jo trenutno izvajajo v kulturnem domu, ki za to ni primeren. V popoldanskem času bi potekale različne športne dejavnosti, kot so: namizni tenis, badminton itn., predvsem pa bi v naš kraj radi vrnili nekoč zelo priljubljeno in uspešno strelstvo, zato je osnovni namen vzpostavitev strelišča,« navede župan. Gre za 6-stezno strelišče za zračno puško z elektronskimi tarčami.

S projektom so tako želeli obnoviti osrednjo dvorano in zgornjo sobo, ki bi bila primerna za sestanke vaščanov in društev. »Zamenjali bi vse tlake, uredili novo izolacijo, nekoliko bi spustili strop, dali novo razsvetljavo, projekt pa je zajemal še predpripravo elektronapeljav za novo strelišče. Zamenjali bi vrata, uredili tudi garderobe, sanitarije in tuš kabine ter – seveda – ogrevanje stavbe.«

Kot omenjeno, bo občina sedaj razpis ponovila, s tem da bodo še enkrat pregledali vse načrte oz. razpisno dokumentacijo in poiskali možne prihranke, da bi čim prej dobili izvajalca. Zunaj tega razpisa je še manjkajoča oprema oz. dobava elektronskih tarč, za kar bodo po njegovih besedah namenili še okoli 15 tisočakov.

Članek je bil objavljen 34. številki Dolenjskega lista z dne, 23. avgust 2018.

Mirjana Martinović

