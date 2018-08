Radeče papir nova lani iz rdečih številk

27.8.2018 | 15:05

Radeče - Družba Radeče papir nova je lani stabilno poslovala in končno uspela izplavati iz rdečih številk. Ustvarili so namreč približno 100.000 evrov čistega dobička, medtem ko so v letu 2016 poslovali z izgubo v višini 868.000 evrov. Prihodki od prodaje so lani porasli za okrog osem milijonov evrov na 33 milijonov evrov.

Kot je povedal član uprave radeške papirnice Tomaž Režun, so lansko poslovanje izboljšali na račun velikega naročila na stroju pet, na katerem tiskajo vrednostni papir. Vrednost posla, ki so ga opravili za eno izmed afriških držav, je Režun ocenil na pet milijonov evrov.

Meni tudi, da so se s tem naročilom na svetovnem zemljevidu proizvajalcev vrednostnega papirja ponovno pojavili kot veliko podjetje, ki lahko uresniči najzahtevnejša naročila. Letos takšnega naročila niso uspeli pridobiti, a so dobili več manjših.

Režun je opozoril, da se razmere na trgu surovin zaostrujejo. Cene celuloze gredo namreč po njegovih besedah v nebo, kar ni le radeški ali slovenski, temveč globalni problem.

Glede zaposlovanja je pojasnil, da se tudi v radeški papirnici, v kateri je trenutno zaposlenih okrog 180 delavcev, soočajo s težavami, kot jih imajo tudi druge proizvodne panoge, predvsem tiste, ki poslujejo izmensko.

Primanjkuje jim namreč delovne sile, predvsem moških, ki bi bili pripravljeni delati v več izmenah. V primeru večjega naročila bi tako potrebovali 20 do 30 novih delavcev, ki jih iščejo tudi z razpisi.

Ob izpolnjevanju osnovnih ciljev je družba Radeče papir nova lani posebno pozornost namenila izpolnjevanju svoje zaveze k stalnemu spremljanju in izpopolnjevanju razvoja in kakovosti proizvodov, oblikovanju partnerskih povezav s kupci in dobavitelji ter procesu konstruktivne komunikacije z notranjimi in zunanjimi deležniki,

Družba Radeče papir nova je nastala leta 2013 na pogorišču Papirnice Radeče, ki je pristala v stečaju. Dubajski sklad Emkaam Investments je prek družbe Radeče papir nova poslovno celoto propadle Papirnice Radeče kupil iz stečaja leta 2013 in zanjo takrat odštel 5,1 milijona evrov.

