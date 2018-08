Na sevniškem planinskem maratonu udeleženci iz Slovenije in Hrvaške

27.8.2018 | 10:25

Po teku (Foto: PD Lisca Sevnica)

Za točke (Foto: PD Lisca Sevnica)

Nabiranje moči za nove kilometre (Foto: PD Lisca Sevnica)

Sevnica - Planinsko društvo Lisca Sevnica je organiziralo 25. avgusta Sevniški planinski maraton 2018 s startom in ciljem pri Športnem domu v Sevnici. Na prireditvi, ki je bila četrtič, so udeleženci iz različnih krajev Slovenije in Hrvaške lahko izbrali eno od šestih različnih pohodnih poti od 6 do 66 km dolžine. Dogodek je bil tekmovalnega in rekreativnega in značaja, poudarek pa je bil na gibanju in druženju, je sporočil predsednik društva Rok Petančič.

Na najkrajših poteh, 6 kilometrov dolgi Škratkovi grajski poti in 11 kilometrov dolgi Cicibanovi poti, so pohodniki lahko sodelovali na lutkovnih delavnicah na Svetem Roku in na grajskih igrah v parku Gradu Sevnica, kjer je nastopila tudi sokolarska skupina Biatec iz Slovaške. Na štartno-ciljnem prostoru pa so otroci lahko uživali v športnih dejavnostih in predstavi za otroke društva Mini kraljestvo ali v vožnji s konferenčnim kolesom za sedem oseb.

Večina od skoraj 150 udeležencev se je podala na Lisjakovo pot, ki je dolga 18 kilometrov, 28-kilometrsko Ajdovsko pot ali na 49 kilometrov dolgo Maratonovo pot. Na poti so za udeležence pripravili na več mestih okrepčilo, kulturni spored in različne vsebine za najmlajše.

Na najdaljši, kar 66,5 kilometra dolgi Gamsovi poti, ki je bila edina tekmovalna, se je v boj za točke podalo sedemnajst tekačev, od katerih jih je dvanajst uspešno prišlo do cilja. Najhitrejši med njimi je bil Mitja Kelemen s časom 7 ur 47 minut 2 sekundi, drugi je bil Dejan Ernestl s časom 8 ur 1 minuta 37 sekund, tretji Aleš Mars s časom 8 ur 56 minut in 12 sekund itd.

Uradni rezultati teka po Gamsove poti so objavljeni na spletni strani:

http://www.planinskimaraton.si/6---gamsova---665-km.html

»Vsi udeleženci so prejeli priznanje za opravljeno pot, najboljši na Gamsovi poti pa izvirne lesene medalje, darilne bone ter praktične nagrade. Nagradili smo tudi najstarejšega, najmlajšega, najtežjega in najbolj izvirno oblečenega udeleženca ter najbolj številčno družino in največjo organizirano skupino, ki se je udeležila prireditve,« je še sporočil predsednik Petančič.

5. Sevniški planinski maraton bo predvidoma v soboto, 31. avgusta 2019.

V galeriji na spletni strani http://www.planinskimaraton.si/fotogalerija.html si lahko ogledate fotografije z letošnjega dogajanja

M. L., foto: PD Lisca Sevnica

