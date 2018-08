Miroslav Ograjšek 140-krat daroval kri: "Krvodajalstvo najboljša droga"

27.8.2018 | 11:35

Miroslav Ograjšek (v sredini), na levi Marjan Grahut in Bernardka Krnc, z desne pa Mateja Šlajkovec in Milena Činkole.

Novo mesto - Med številnimi krvodajalci, ki so danes prišli na novomeški Zavod za transfuziologijo darovati kri, je bil tudi 62-letni Miroslav Ograjšek z Vinjega Vrha. Razumljivo, saj je kri daroval že 140-tič. Si predstavljate, koliko ljudem je lahko pomagal?

Za ta dosežek so mu čestitali mnogi, med drugim predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut, šmarješka županja Bernardka Krnc, predsednica KORK Bela Cerkev Milena Činkole in Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

Županja Bernardka Krnc je jubilantu izročila šopek.

Tudi jubilant Miroslav Ograjšek je ponosen, da je krvodajalec že toliko let - od leta 1982 - in da je prišel do tako visoke številke. Kot pove, so njegovi začetki povezani z dogodkom v družini, ko je kri potrebovala njegova žena. Takrat je premagal strah pred iglo in postal krvodajalec z dušo in srcem. Nadaljeval bo, dokler mu bo zdravje služilo oz. do 65.leta, zato skrbi za svoje zdravje in živo umirjeno upokojensko življenje, v sožitju z družino. Rad tudi dela v vinogradu in sadovnjaku.

Zadovoljen je, da je h krvodajalstvu nagovoril mnoge, zlasti mlade, saj je prepričan, da je treba k temu humanemu dejanju pritegniti že šolarje. Takega mnenja je tudi županja Bernardka Krnc, tudi sama krvodajalka, ki razmišlja, da bi prav zato v prihodnje kako krvodajalsko akcijo organizirali na terenu, torej v domači občini, morda ob občinskem prazniku.

»Krvodajalstvo je najboljša droga, ko te enkrat osvoji, te zasvoji, in koristi tebi in drugim. To je treba povedati mladim,« pravi jubilant Miroslav Ograjšek.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija