Občine Brežice, Sevnica in Krško v projektu pametnih vasi

27.8.2018 | 19:00

Foto: B. Colarič, arhiv DL

Krško - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je Regionalni razvojni agenciji Posavje (RRA) potrdila udeležbo v projektu Pametne vasi za jutri. Občinam Brežice, Sevnica in Krško je zanj namenila skoraj 68.000 evrov skupne podpore, med cilji projekta sta čim daljša samostojnost in neodvisnost starejših, poroča STA.

Po podatkih RRA, ki je vodilni partner lokalne akcijske skupine, bo omenjeni 18-mesečni projekt v omenjenih občinah skupaj stal nekaj več kot 90.000 evrov, sicer pa so ga pripravili skupaj z lokalnimi akcijskimi skupinami Prlekija, Obsotelje in Kozjansko, Goričko 2020 in Pri dobrih ljudeh 2020. Projekt v obdobju med 1. januarjem prihodnje leto in 30. junijem 2020 predvideva razvoj »pametnih rešitev na podeželju«, so dodali.

Pojasnili so, da koncept Pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij. Med temi so navedli usposabljanja na področju digitalne tehnologije, medgeneracijskega sožitja in neformalne oskrbe. Lotiti pa se nameravajo tudi ustaljenih predsodkov o starostnikih, ozaveščanja o varovanju narave, o energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov in pomenu lokalne oskrbe, navaja STA. Zato bodo na podeželju pripravili različna izobraževanja.

Med ostalim bo omogočil tudi podaljšanje obdobja samostojnosti in neodvisnosti starostnikov, »kar bo odložilo odhod v institucionalno oskrbo in s tem znižalo stroške zdravstvene nege in socialne oskrbe«.

Projekt Pametne vasi za jutri so, kot piše STA, med drugim zasnovali zaradi naraščajočega staranja in negativnih vplivov globalizacije na podeželske skupnosti, da bi izboljšali življenje na vasi, okrepili storitve na podeželju, omejili izolacijo tamkajšnjih starostnikov in odseljevanje mladih.

M. Ž.