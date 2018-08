Delovna nesreča v Novem mestu; traktorist zapeljal v drevo; obstala v dvigalu

27.8.2018 | 18:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 14.16 je na Livadi v Novem mestu prišlo do delovne nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega delavca oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto na nadaljnje zdravljenje. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.

Traktorist zapeljal v drevo

Ob 15.53 je v naselju Slepšek, občina Mokronog-Trebelno, traktorist zapeljal s cestišča v drevo. Gasilci PGD Trebnje in PGD Sveti Križ so zagotovili prometno in požarno varovanje ter pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Poškodovanega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto na nadaljnje zdravljenje, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Trčila osebno vozilo in motorist

Ob 15.24 sta v naselju Sotelsko, občina Krško, trčila osebno vozilo in motorist. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so pregledali in zavarovali kraj nesreče, ter nudili prvo pomoč motoristu do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju.

Obstala v dvigalu

Ob 16.16 je na Škalerjevi ulici v Brežicah v okvarjenem dvigalu ostala ena oseba. Posredoval je dežurni vzdrževalec pri podjetju Domtim, ki je s tehničnim posegom občanko rešil iz dvigala, so sporočili z brežiškega centra za obveščanje.

R. N.