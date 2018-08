Učitelji in udeleženci konvencije navdušili

27.8.2018 | 20:00

Dvor - Z delavnico na travniku domačije Rezelj na Dvoru se je včeraj zaključila druga slovenska hula hoop konvencija, ki se je začela v četrtek. Udeležili so se jo mentorji z različnih koncev Evrope, ki so poučevali ljubitelje hula hoop obročev.

Organizator konvencije je bilo društvo Škratarija z Mokronoga, ki spodbuja ustvarjanje na vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih. »Tovrstne konvencije so drugod po Evropi zelo pogoste, na Dvoru letos prirejamo drugo. Veliko je udeležencev iz tujine, ki to deloma izkoristijo kot izobraževanje pod vodstvom odličnih mentorjev, kot drugo pa jim to predstavlja tudi nekakšne počitnice,« je povedala Eva Cajnko z omenjenega društva.

V soboto so v telovadnici dvorske šole pripravili tudi gala predstavo, na kateri so nastopili učitelji in nekateri udeleženci konvencije, ki so s svojimi točkami navdušili zbrano občinstvo.

Besedilo in fotografije: R. N.

