V istem večeru dvakrat trčil, nazadnje v hišo; kradli kot srake

27.8.2018 | 19:30

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Sinoči okoli osme ure se je v Krškem 35-letni voznik osebnega avtomobila zaletel v stanovanjsko hišo na Valvasorjevem nabrežju in se pri tem huje poškodoval (hude poškodbe glave in več zlomov). Z ogledom in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je verjetno scenarij nesreče bolj zapleten, kot je bilo videti. Okoli 22. ure se je namreč na krški urgenci zglasil 33-letnik, ki naj bi bil sopotnik v vozilu. Kot je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto, se z voznikom niso mogli pogovoriti in so zanj odredili strokovni pregled, da se bo ugotovilo, ali je imel med vožnjo v organizmu kaj alkohola ali drugih prepovedanih snovi, sopotnik pa je kazal očitne znake opitosti.

"Nekateri indici kažejo na to, da sta imela omenjena že prej prometno nesrečo, po kateri je 35-letnik voznik odpeljal sam naprej do stanovanjske hiše, ki mu je preprečila nadaljnje ogrožanje udeležencev v cestnem prometu. O primeru so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko, primer pa še ni zaključen. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet oviran do pol enajste ure zvečer."

Prevrnil se je

Včeraj okoli 19. ure pa so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči s poškodbami na avtocesti pri Višnji Gori. Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja so ugotovili, da je voznik avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, tako da je vozilo zdrselo z vozišča, kjer se je na skalnatem useku prevrnilo. V nesreči je voznik utrpel lažje telesne poškodbe.

Strela udarila v hišo

V noči s sobote na nedeljo je strela udarila v stanovanjsko hišo v kraju Poklek nad Blanco. Nastalo je nekaj škode na električni napeljavi, s strehe je zmetalo nekaj strešnikov in obenem poškodovalo leseno ostrešje. Do požara pa ni prišlo. Kljub vsemu bo škode za nekaj tisoč evrov.

Padel jim je v naročje

V noči s petka na soboto so policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje opravili temeljito mejno kontrolo 40-letnega državljana Bolgarije, ki se je na vstop v Slovenijo pripeljal kot sopotnik v avtomobilu. Izkazalo se je, da je Okrajno sodišče v Ljubljani zanj razpisalo iskanje, zato so mu odvzeli prostost in ga privedli na ljubljansko sodišče.

Pretekel mu je vizum

V soboto popoldne so policisti za mejnem prehodu za mednarodni železniški promet pri mejni kontroli državljana Kitajske, ki je pripotoval s Hrvaške, ugotovili, da je kljub veljavnemu vizumu Francije v EU bival predolgo (več, kot mu je dovoljeval vizum), zato so ga z naslednjim vlakom napotili nazaj na Hrvaško.

Izročili so ga Hrvatom

Brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so v nedeljo zgodaj zjutraj na bencinskem servisu v Trnju kontrolirali tujega državljana. Izkazalo se je, da gre za državljana Irana, ki je v Slovenijo prišel ilegalno. Po končanem postopku so ga izročili hrvaškim policistom.

Za več kot štiri tisočake škode

V petek popoldne so prijavili vlom v Podulcah. Krški policisti so s pomočjo kriminalističnega tehnika opravili ogled kraja in o primeru obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko. Po prvih ugotovitvah so nepridipravi odnesli nekaj ur in gotovine ter lastnikom naredili za več kot 4.000 evrov škode.

Izpraznili dva vikenda

S petka na soboto so črnomaljski policisti opravili ogled kraja vloma v dva vikenda v Podklancu. Z ogledom so ugotovili, da so neznanci v zadnjih treh tednih na silo vstopili v objekta ter odnesli dve LCD televiziji, motorno žago Stihl, ribiške palice, DVD predvajalnik in daljnogled. Lastnikom so naredili za nekaj tisoč evrov škode.

Izginila gotovina

V soboto dopoldne so krški policisti opravili ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo na Kremenu. Po prvih ugotovitvah so neznanci v petek zvečer izkoristili nekajurno odsotnost lastnikov ter vlomili. Odnesli so nekaj gotovine, skupaj pa naredili za nekaj sto evrov škode.

V nedeljo dopoldne so trebanjski policisti z ogledom kraja vloma v Vejarju ugotovili, da so storilci na silo vstopili v hišo in odnesli nekaj denarja. Lastnikom so naredili za več kot tisoč evrov škode.

Zagorel elektro motor

Novomeške policiste so v noči s petka na soboto napotili v Košenice, kjer naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Ugotovili so, da je na pomivalnem stroju zagorel elektro motor in zato se je začelo kaditi. Gasilci so pomivalni stroj razstavili in ga odnesli ven ter tako preprečili nadaljnje ogrožanje. Zahvaljujoč prisebnosti stanovalcev in hitremu prihodu gasilcev večje škode ni bilo.

J. A.