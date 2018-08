Trčenje v Šmarjeških

28.8.2018 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 22.22 uri sta v Šmarjeških Toplicah trčili osebni vozili. V nesreči poškodovano voznico so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, do prihoda policistov usmerjali promet, počistili cestišče in pomagali naložiti vozila na avtovleko.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 18.03 so gasilci PGD Grosuplje na Ljubljanski cesti v Grosupljem nudili pomoč reševalcem ZD Grosuplje in reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu poškodovane osebe iz drugega nadstropja večstanovanjskega objekta, do reševalnega vozila.

Sršeni, sršeni ...

Ob 19.10 so na Senovem občina Krško, gasilci PGE Krško iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 19.51 se je zgodba ponovila v Trnju, občina Brežice, ob 20.05 pa na Valvasorjevem nabrežju v Krškem,kjer so gasilci sršene odstranili iz podstrešja muzeja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA ČRNOMELJ na izvodu Weiss-Pezdirc;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu Kocjan.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mali Podlog in Mali Podlog 2 med 7.30 in 12. uro in na območju TP Dobe med 12.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dovško in Šedem med 7.45 in 11. uro, na območju TP Prižev Dol med 9. in 10.30 uro, na območju TP Veliki Trn med 11. in 12.30 uro in na območju TP Golek med 13. in 14.30 uro. Na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zgornja Pirošica, Poštena vas, Stojanski vrh, Brvi, Kraška vas, Stankovo, Kamence in Izvir med 8.15 in 11.15 uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Blanca med 8.30 in 10. uro, na območju TP Staganca med 10.30 in 12. uro, na območju TP Potovec med 12.30 in 14.30 uro in na območju TP Radna 2 med 14. in 16. uro.

M. K.