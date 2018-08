Letina dobra, ne pa nadpovprečna

28.8.2018 | 08:30

V Kmetijski zadrugi Metlika napovedujejo, da bodo trgatev zgodnjih sort začeli konec avgusta ali v začetku septembra.

Metlika - Kmetijska zadruga Metlika še vedno velja za največjo kmetijsko zadrugo v državi glede na ustvarjeni promet. Za letos načrtujejo, da ga bo za več kot 60 milijonov evrov in seveda pričakujejo tudi dobiček. Tudi polletni poslovni izid je bil boljši kot v istem lanskem obdobju. V zadnjih letih so v zadrugi precej delali na konsolidaciji financ in so postali dober plačnik, na kar so, kot pravi direktor Jože Cajnar, zelo ponosni.

»Zdaj v zadrugi širimo procese digitalizacije. Nameravamo pa se širiti v vseh programih. V programu Vino pripravljamo nove produkte, eden izmed njih pa bo gotovo na trgu še letos. Veliko pozornosti namenjamo kakovosti, da nam dobro uspeva, pa so dokaz številna priznanja, ki smo jih prejeli. Ponosni smo, da je bila metliška črnina, ki so jo v zadrugi prvič ustekleničili pred 50 leti, najbolje ocenjena med črninami na letošnji Vinski vigredi, na Decanterju v Londonu pa je dobila bronasto priznanje in najvišjo oceno do zdaj. Portugalka je na Decanterju prejela srebrno priznanje, šardone pa priporočilo. Naša vina so se odlično odrezala tudi na ocenjevanju v okviru sejma v Gornji Radgoni,« našteje Cajnar.

Jože Cajnar

VEČ NOVOSTI

V programu Mesnine so se odločili za celovito reorganizacijo poslovnih procesov. To pomeni, da so racionalizirali stroške, nabavo in prodajo. V naslednjem letu nameravajo še dodatno povečati hladno predelavo. V programu Trgovina razmišljajo o povečanju števila maloprodajnih trgovin v Beli krajini. V metliškem Agrocentru v Mestnem logu pa se pripravljajo na partnerstvo z enim izmed večjih slovenskih trgovcev. S tem bodo povečali ponudbo, izboljšali storitve in ponudili konkurenčnejše cene.

V programu Gastro so se lotili logistične prenove. V Mariboru so kupili prostore ob Ptujski cesti, tj. blizu avtoceste, v katerih so bili do zdaj najemniki, v Radovljici pa so najeti prostori postali pretesni in iščejo novo lokacijo. »Sicer pa imamo gastrocentre z bogato ponudbo za gostince po vsej Sloveniji, poleg že prej omenjenih še v Metliki, Novem mestu, Ljubljani, Izoli, Novi Gorici in v Murski Soboti, prodaja v teh centrih pa se povečuje,« je zadovoljen direktor Jože Cajnar.

CENE ENAKE LANSKIM

V kmetijski zadrugi se že pripravljajo na trgatev. Letos je bilo vinogradnikom prizaneseno s pozebo, v glavnem pa tudi s točo, ni bilo niti suše. »Kljub temu je bilo letošnje leto zahtevno za vinogradnike zaradi deževnega in sončnega vremena, ki se je izmenjavalo, a je ljudem v glavnem kar dobro uspelo preprečiti bolezen. Zdaj suša na pridelek grozdja ne more imeti več vpliva, lahko jo pokvari le preobilica dežja,« je povedala Martina Legan Janžekovič, vodja vinogradništva v Kmetijski zadrugi Metlika.

Martina Legan Janžekovič

6. in 13. avgusta so opravili vzorčenje grozdja, na podlagi katerega po besedah Martine Legan Janžekovič ocenjujejo, da se bo trgatev zgodnjih sort začela, tako kot tudi lani, konec avgusta ali v začetku septembra. »Letošnji letnik ne bo nadpovprečen, bo pa dober ter bo po kakovosti in količini primerljiv z letnikom 2016,« ocenjuje Martina Legan Janžekovič.

Kmetijska zadruga Metlika ima v Vidošičih in na Vinomerju 26,5 hektarja lastnih vinogradov, na katerih raste 120.000 trt, od tega je 60 odst. rdečih sort. Poleg tega pa v Vinsko klet pripelje grozdje še 110 kooperantov, s katerimi imajo sklenjene dolgoročne pogodbe. »Od tistih, s katerimi nimamo sklenjenih pogodb, grozdja ne sprejemamo. Sicer pa za rdeče sorte ne sklepamo več dolgoročnih kooperantskih pogodb, medtem ko jih je za oddajo belih sort še mogoče skleniti,« je pojasnila Martina Legan Janžekovič.

V kmetijski zadrugi ocenjujejo, da bo njihova Vinska klet letos sprejela dobrih 650 ton grozdja, včasih pa so vinogradniki pripeljali v klet tudi več kot 1.000 ton. Martina Legan Janžekovič pravi, da se pozna, da ljudje opuščajo vinograde in da je malo obnov. Sicer pa bodo v metliški zadrugi kooperantom grozdje plačali v dveh obrokih. Prvo izplačilo bodo dobili konec letošnjega leta, drugo pa najpozneje konec maja, verjetno pa že prej. Plačila grozdja ne vežejo na prodajo vina, cene pa bodo ostale enake kot za lansko grozdje. V zadružnih vinogradih bodo pustili še grozdje za posebne trgatve, po dogovoru pa tudi nekaj v kooperantskih. Kakšne posebne trgatve bodo imeli letos, pa je odvisno predvsem od vremena.

Članek je objavljen v aktualni, 34. številki Dolenjskega lista z dne 23. avgust.

Besedilo in fotografije: M. Bezek - Jakše