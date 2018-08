V Zburah opozarjajo na nujno izgradnjo kanalizacije

28.8.2018 | 09:35

Zbure so eden večjih krajev v šmarješki občini.

Zbure - Zbure so ena večjih vasi v občini Šmarješke Toplice, šteje preko petdeset gospodinjstev. Vas je urejena, tudi na cestnem področju večjih težav ni, saj je občina v zadnjem obdobju obnovila lokalne ceste v Klevevžu, Čelevcu, delu Strmice in v Radulji.

Franc Anderlič

Največji problem pa je kanalizacija, na kar vodstvo občine že kar nekaj časa opozarja občinski svetnik iz Zbur Franc Anderlič. »Že leta nam jo obljubljajo, a zgodi se nič. Zametki kanalizacije gredo v čas gradnje glavne ceste in neki preboji proti Mokronogu so narejeni. Po občinskem prostorskem načrtu naj bi bila za vas zgrajena čistilna naprava pod gasilskim domom, po drugi varianti bi skupno napravo uredili s sosednjo vasjo Zalog iz škocjanske občine, kaj bo v resnici, ne vemo,« pravi Anderlič, ki pravi, da Zburjani resnično kanalizacijo pričakujejo čim prej in mu na to temo pogosto zastavljajo vprašanja.

Sedaj imajo v glavnem eno in dvo-prekratne greznice, kdor se odloči za novogradnjo, pa poskrbi za malo čistilno napravo. »Vas Zbure v tem mandatu res ni dobila nič, občina je priskočila na pomoč le pri pridobitvi travnika oz. legalizaciji gasilskega doma, ki je središče družabnega življenja v vasi, ter pri gasilskem vozilu,« pove Franc Anderlič, ki Zbure označi za »živo« vas, ki se obnavlja, praznih hiš ni, gradijo se nove.

Zbure niso v aglomeraciji

Bernardka Krnc

Na občini Šmarješke Toplice menijo drugače, da so Zbure pridobile na mnogih področjih. Glede javne kanalizacije županja Bernardka Krnc in direktor občinske uprave Tomaž Ramovš povesta, da naselje Zbure ne sodi pod območje aglomeracije, to je območje, kjer je potrebna izgradnja javne kanalizacije, »in to ne po veljavnem operativnem programu ne po novem, predlaganem. Zbure niso vključene, ker ne izpolnjujejo pogojev po državni uredbi odvajanja in čiščenja odpadne vode.«

Na občini pravijo tudi, da ne oni ne izvajalec gospodarske javne službe, to je novomeška Komunala, ne razpolagata s podatki o dosedanji izgradnji javne kanalizacije v Zburah. »V načrtu je, da se stanje izvedenih del preveri in nato na podlagi dejstev sprejme nadaljnjo odločitev. Občina pa občanom omogoča sofinanciranje postavitve male čistilne naprave - razpis za letos je še aktualen in naj se prijavijo,« pravita.

