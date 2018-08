Delovna akcija kot v starih časih

28.8.2018 | 10:45

Pred časom so asfaltiran odsek tudi slovesno odprli. (Foto: občina Šentrupert)

Šentrupert - V Šentrupertu so v okviru letošnjega občinskega proračuna zasnovali tudi investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Nekatere še čakajo na predvideno rekonstrukcijo, ponekod pa so določeni odseki cest že dobili novo podobo. Pred časom so slovesno odprli asfaltirani odsek med Zabukovjem in Zaloko, kar je za tamkajšnje prebivalce precejšnja pridobitev.

Uredili so okoli 750 metrov dolg makadamski odsek, ki je bil ob vsakem večjem nalivu zaradi strmega naklona precej poškodovan, zato so ga morali vedno znova popravljati. Kot pravi šentrupertski župan Rupert Gole, so se na občini tudi zaradi tega odločili, da ga uvrstijo v letošnji načrt investicijskega vzdrževanja občinskih cest.

Pri obnovi so pomagali tudi tamkajšnji krajani z Ludvikom Ahlinom in Petrom Pavlinom na čelu. »Eno soboto smo kot v starih časih organizirali delovno akcijo. Zbralo se nas je okoli 16, utrdili smo tampon, uredili odvodnjavanje in drugo. Ko smo že vse naredili, je zopet močno deževalo in morali smo popravljati,« pove Ahlin, ki je zadovoljen, da so se ljudje odzvali v tolikšnem številu. Cesta je sedaj veliko bolj varna, s tem pa se je precej skrajšala pot iz Zaloke v Zabukovje in obratno, pravi župan in dodaja, da bo sedaj tam lahko vozil tudi šolski kombi, kar se bo poznalo pri racionalizaciji šolskih prevozov.

Na občini pozdravljajo takšno angažiranost občanov za skupno dobro. »Če imajo ljudje voljo in so pripravljeni nekaj skupaj narediti, potem so stvari hitreje končane. Na občini imamo vedno posluh za takšne zadeve,« pravi Gole in poudarja, da so lahko ti krajani lahko za zgled vsem ostalim. »Včasih se je vse tako gradilo, danes pa je to le še redka izjema,« dodaja. Občina je za obnovo ceste prispevala približno 40.000 evrov brez DDV-ja, na okoli 16.000 evrov pa je ocenjen material in prostovoljno delo krajanov.

R. N.