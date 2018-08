Šolski boter Radia Krka izpolnil obljubo

28.8.2018 | 11:45

Na OZRK Novo mesto (Foto: Radio Krka)

Novo mesto - Novo šolsko leto je za starše šolarjev vedno velik zalogaj. Na Radiu Krka so zato med poletnimi počitnicami pripravili dobrodelno akcijo Šolski boter, da bi skupaj s svojimi poslušalci vsaj malo omilili prehod v šolo socialno najbolj ogroženim. Poslušalci na »najboljšem zame« imajo veliko srce in čut za sočloveka v stiski, zato so velikodušno darovali šolske torbe, zvezke, barvice in ostale potrebščine.

Akciji so se pridružili v velikem številu, kup podarjenih šolskih torb je vsak dan rasel, tako da so Krkini radijci Jure Zupančič, Tony Carter in Miran Klevišar morali kar nekajkrat po stopnicah gor in dol, da so do vrha napolnili avto in se z radia odpeljali na Območno združenje Rdečega križa Novo mesto. Tam jih je pričakala sekretarka Barbara Ozimek, ki je pojasnila, da bodo dobljene stvari posredovali šolam, skladno s potrebami njihovih učencev. »Dobro se z dobrim vrača, zato dragi poslušalci, hvala,« sporočajo radijci s Krke.

T. C., foto: Radio Krka

