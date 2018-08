Zaloge vina morajo prijaviti

Kolikšne so vinske zaloge? (Simbolična fotografija, foto: Lea Babič)

Krško - Pridelovalci grozdja, mošta in vina, vpisani v register pridelovalcev, ki so prijavili vino letnik 2017, morajo najpozneje do 7. septembra upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij, je pridelovalcem na svojem območju sporočila upravna enota Krško.

Za prijavo uporabijo obrazce, ki jih dobijo v upravni enoti Krško v sprejemni pisarni, v uradnih urah na oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo v 1. nadstropju v pisarni 106 in na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki ter na spletni strani eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1428 (Vloga za prijavo zalog vina na dan 31. 7.) in v Uradnem listu št. 62/2009 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, Priloga 1 Prijava zalog vina, mošta, zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta na dan 31. 7.

Uradne ure upravne enote so v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

