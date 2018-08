Traktorist zaradi slabosti trčil v drevo; ukradel blagajno, a so ga dobili

Trebanjski policisti so včeraj popoldne v Slepšku obravnavali prometno nesrečo traktorista, ki se je končala z lažjimi poškodbami. Kot kažejo prve ugotovitve, je 53-letni traktorist zaradi slabosti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, policisti pa prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Spregledal je

Na cesti od Krškega proti Brestanici je okoli tretje ure popoldne 72-letni voznik avtomobila trčil v 13-letnega voznika kolesa s pomožnim motorjem, ki je zavijal levo. Po prvih ugotovitvah je voznik avtomobila spregledal, da namerava 13-letnik zaviti. Oba voznika so tudi preizkusili z alkotestom, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Pijan povzročil prometno nesrečo

Nekaj po deseti uri zvečer je v Šmarjeških Toplicah 33-letni voznik iz Novega mesta domnevno zaradi vožnje po levi strani povzročil prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodovala 38-letna voznica avtomobila, v katero je trčil. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da ima 33-letnik 0,83 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga bodo po zaključenem postopku ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje. O nesreči sta bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali zapor od treh mesecev do treh let in prepoved vožnje motornega vozila.

100 evrov škode in ogromno slabe volje

Krški policisti so zjutraj opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Brestanici. Po prvih ugotovitvah so neznanci med nedeljo popoldne in ponedeljkom zjutraj na silo vlomili v hišo ter lastnikom povzročili za nekaj sto evrov škode.

Iz črpališča odpeljali kosilnico

V zadnjih nekaj dneh so neznanci vlomili v objekt črpališča vode novomeške komunale na Brodu. Odnesli oziroma odpeljali so samohodno kosilnico na tri kolesa znamke SARP. Podjetju so povzročili za skoraj dva tisoč evrov škode.

Pobasal blagajno, a ni prišel daleč; v rezervnem scenariju tudi nož



Okoli pol ene ure popoldne je 28-letni Metličan izkoristil kratkotrajno odsotnost prodajalke v trgovini in vzel blagajno ter pobegnil. Policisti so z ogledom ugotovili, da je osumljeni na kraju pustil tudi nož, za katerega predvidevajo, da bi ga lahko uporabil, če bi pri dejanju naletel na težave. Osumljenca so še isti dan izsledili in ga pridržali. Danes so na podlagi odredbe sodišča pri njem opravili še hišno preiskavo in zasegli nekaj predmetov, ki naj bi izvirali iz različnih kaznivih dejanj. Policijska preiskava je še v teku.

Pijan razgrajal

Krški policisti so se nekaj po enajsti uri zvečer odzvali na klic na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi 53-letnik, domnevno pod vplivom alkohola, razgrajal in zmerjal. Ob prihodu policistov, ki so ugotovili, da je možakar kar precej opit, se še vedno ni pomiril in ni upošteval zakonitih ukazov, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

