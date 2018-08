Vodenje brežiške Komunale prevzela Jadranka Novoselc

28.8.2018 | 15:15

Jadranka Novoselc bo na mestu direktorja nasledila Aleksandra Zupančiča. (Foto: M. L.)

Brežice - Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice je včeraj na svoji 15. seji za vršilko dolžnosti direktorja imenoval mag. Jadranko Novoselc, in sicer za eno leto, so sporočili iz podjetja. Nadomestila bo Aleksandra Zupančiča, ki po šestih letih zapušča brežiško Komunalo.

Novoselčeva je v podjetju zaposlena vse od ustanovitve, na področju komunale pa dela že več kot desetletje V zadnjem letu je kot izvršna direktorica spoznavala delo direktorja, sodelovala pri pomembnejših odločitvah vodstva in pridobila celosten pregled nad delovanjem podjetja.

»Pri vodenju bom skrbno upoštevala razmerje med zdravo rastjo in stabilnostjo podjetja, kajti to prinaša trdne temelje in poslovno uspešnost na dolgi rok. Skrbela bom za pregledno poslovanje in trajnostno poročanje. Tako kot do sedaj bodo temelj in srce Komunale Brežice njeni zaposleni. Največ pozornosti pa bomo namenjali kvaliteti naših storitev in zadovoljstvu uporabnikov,« je povedala ob imenovanju. Dodala je, da se zaveda ranljivosti okolja, zato bo Komunala še naprej ostajala nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice.

M. Ž.