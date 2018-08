Pred vrati rekonstrukcija Ljubljanske ceste

28.8.2018 | 17:20

Pogodbo sta včeraj podpisala župan Dušan Strnad in direktor podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek, ki bo izvedlo prenovo. (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - Ljubljanska cesta v Ivančni Gorici je ena izmed glavnih vpadnic v center ivanške občine, ki je deloma regionalna, deloma lokalna. Slednjo bo Občina Ivančna Gorica v prihodnjih štirih mesecih popolnoma prenovila. Pogodbo sta včeraj podpisala župan Dušan Strnad in direktor izvajalskega podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek, so sporočili iz občine.

Vrednost prenove znaša dobrih 700.000 evrov in bodo v celoti financirali iz občinskega proračuna. Rekonstrukcija zajema kompletno obnovo cestišča, vodovoda in kanalizacije, izvedbo obojestranske kolesarske steze in enostranskega pločnika, ureditev dostopov do javnih poti ter ureditev javne razsvetljave skupaj s svetlobno signalizacijo, so navedli v sporočilu za javnost.

Dela se bodo začela v drugi polovici meseca septembra, v času gradnje pa bo potekala zapora, zato bo spremenjena prometna ureditev. Prav tako se je občina dogovorila o prometnem režimu s podjetjema Livar in IMP Armature, da proizvodni procesi ne bodo preveč moteči, so dodali.

»Ko bo država preplastila še svoj del Ljubljanske ceste od novega krožišča mimo stadiona do križišča in ga semaforizirala, bo Ivančna Gorica dobila sodobno vpadnico z vso potrebno infrastrukturo,« so še zapisali na občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar