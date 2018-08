V nesreči se je poškodoval motorist

28.8.2018 | 18:15

Ilustrativna slika

Danes ob 12.03 sta v Kanižarici, občina Črnomelj, trčila motorno kolo in osebno vozilo. V nesreči se je motorist poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca, odklopili akumulatorja, očistili cestišče in motorno kolo odstranili s ceste.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.15 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE na izvodu VODICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.