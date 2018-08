V Ostržku obnavljajo sanitarno kanalizacijo

28.8.2018 | 18:45

Kočevje - V enoti Vrtca Kočevje Ostržek so v začetku junija začeli urejati interno sanitarno kanalizacijo, ki je zaradi dotrajanosti in višinske zamaknjenosti obstoječih cevi onemogočala nemoteno delovanje objekta. Občina Kočevje je z javnim naročilom za izvajalca del izbrala Gradbeništvo Aupič Kočevje, ki bo saniral zunanjo in rekonstruiral del notranje sanitarne kanalizacije centralnega kočevskega vrtca.

Pogodbena vrednost del znaša 158.577 evrov z DDV. Po pogodbi naj bi z deli v notranjem delu končali v teh dneh, z vsemi deli pa najkasneje do 30. septembra.

Zaradi sanacijskih del je delo v vrtcu začasno prilagojeno razmeram, kar je Vrtec Kočevje uredil z obveščanjem staršev in prerazporeditvijo otrok v druge enote vrtca.

M. L. S.