Koles le dobil nepovratna sredstva

28.8.2018 | 19:35

Podjetje Koles bo zgradilo obrat za lesene lepljene nosilce v Industrijski coni LIk II na parceli, s katere so, kot je povedal zet Slavka Hrženjaka Nejc Belušić (na posnetku levo ob robu omenjene parcele), pripeljali večje količine smeti, ki so jih nelegalno naložili na parceli pri Moravi. (Foto: M. L.-S.)

Kot poroča STA, je gospodarski minister v odhajanju Zdravko Počivalšek danes z direktorjema podjetja Koles iz Kočevja, Slavkom Hrženjakom in Urošem Rakom, podpisal pogodbo o odobritvi 650.000 evrov nepovratnih sredstev za naložbo v proizvodni obrat za lesene lepljene nosilce. Obrat, ki bo proizvajal ta visokotehnološki izdelek, bodo postavili v proizvodni coni Lik II v Kočevju, proizvodnja pa bo, kot poroča STA, poskusno stekla decembra.

Investicija v prvo fazo bo prinesla 23 novih delovnih mest. V prvi fazi bodo naredili lepljene nosilce v izmeri približno 14x2 metra, poleg tega pa glede na trg in potrebe že zmodelirali vsaj štiristranski nosilec za izgradnjo hiš, je, kot poroča STA, ob podpisu pogodbe pojasnil Hrženjak.

Po poročanju STA naj bi bila prva faza končana do konca leta, poskusno obratovanje pa omejeno na čas do pridobitve certifikata, ki bo potrdil kakovost izdelka. Hrženjak naj bi ob tem povedal, da želijo najvišjo stopnjo kakovosti izdelka, ter da certifikat pričakujejo v približno pol leta.

V naslednji fazi pa predvidevajo, navaja STA, CNC naprave za izdelavo izdelka za kupce, pri čemer pa v podjetju že snujejo ideje, da bi sami proizvedli gotove izdelke, vse za izvoz. V tujini naj bi bilo namreč povpraševanje po takih izdelkih veliko.

Da je odziv kupcev, tudi slovenskih, velik, je izpostavil tudi Rak, ki je ob tem poudaril, piše STA, da sta s Hrženjakom do ideje prišla, ker sta mnenja, da se izvaža preveč lesne surovine, ne izdelka. "Zakaj bi nekaj uvažali, če lahko to naredimo doma," je dejal.

Pogodbo o odobritvi nepovratnih sredstev, ki so jo po poročanju STA, danes podpisali v Ljubljani, bi sicer morali podpisali že ob obisku vlade v odhajanju v Kočevju 14. maja. Za takrat je bila tudi načrtovana položitev temeljnega kamna za izgradnjo Kolesovega obrata v kočevski industrijski coni. A sta bila tako podpis pogodbe, kot položitev temeljnega kamna odpovedana.

Župan občine Kočevje je namreč samo nekaj ni pred vladnim obiskom zvedel, da je Hrženjak na parcelo v gozd pri Moravi, ki je v lasti njegove žene, nelegalno in naskrivaj pripeljal večje količine odpadkov. Zato je urgiral, da je vlada spremenila načrt svojega obiska tako, da so Hrženjaka povsem izpustili. Minister Počivalšek pa naj bi županu tedaj tudi zagotovil, kot je povedal Prebilič, da s Kolesom ne bo podpisal pogodbe, dokler Hrženjak ne bo naredil, kar bo od njega v zvezi s smetmi pri Moravi zahteval inšpektorat, plačal kazni in odškodnino vaščanom Morave.

Smeti, ki so jih naložili na parceli pri Moravi, naj bi, kot je koncem maja, ko je zadeva prišla v javnost, novinarjem povedal zet Slavka Hrženjaka Nejc Belušić, pripeljali prav s parcele, kjer bo stal Koles, saj na ni pri čiščenju parcele našli večje količine smeti, ki so jih po Belušićevih besedah, Romi tam odlagali več desetletij.

M. L.-S.