Do konca leta bodo sanirali najbolj poškodovane ceste

29.8.2018 | 11:40

Z deli za premik ceste pri železniški postaji v Kočevju so začeli že junija (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Občini Kočevje bodo do konca letošnjega leta sanirali oziroma preplastili nekatere najbolj poškodovane odseke občinskih lokalnih cest. Dela se bodo izvajala v dveh fazah.

Tudi za prvo fazo načrtovana dela so razdeljena v več delov, kar pomeni, da vseh cest ne bodo sanirali istočasno. Skupna vrednost sanacijskih del znaša 107.000 evrov. Začetek del je bil sprva predviden že za mesec julij, a so ga prestavili na avgust, natančnih datumov izvajanja del pa, kot pojasnjujejo na Občini Kočevje, zaradi težavnosti dobave asfalta, ni mogoče podati.

Sicer naj bi v okviru prve faze uredili: cesto na Mlaki med hišnimi številkami 5a in 31, cesto v Stari Cerkvi med hišnimi številkami 61 in 56, odseke ceste v Gorenju pri kapelici ter od hišne št. 62 do 56 in od 42 do 48, pa tudi v Klinji vasi manjši odsek ceste v središču vasi in odsek ceste med Klinjo vasjo in Željnami v skupni dolžini 200 metrov.

V drugi fazi sanacijskih del na lokalnih cestah, ki bodo sledila zaključeni prvi fazi, bodo nadaljevali s sanacijo po načrtu, po katerem naj bi prednostno uredili: odsek ceste v Črnem Potoku pri kalu, dostopno pot do pokopališča v Zajčjem polju, cesto pri samskem domu na Trgu svetega Jerneja 2 v Kočevju ter Opekarsko in Tesarsko ulico. Poleg tega načrtujejo urediti tudi še most v Dolnjih Ložinah, kjer je sanacija potrebna zaradi posedanja.

V planu sanacij lokalnih cest do konca letošnjega leta je tudi rekonstrukcija ceste med Bregom in Mlako, kjer bodo poleg sanacije vozišča uredili tudi pločnik in javno razsvetljavo. Pločnik in javno razsvetljavo bodo poleg vozišča uredili tudi na cesti med novo urejenim nivojskim prehodom v Mrtvicah in naseljem Koblarji, sicer pa je za letos predvidena tudi ureditev ceste v Gornjih Ložinah med hišnimi številkami 14 in 20.

Sicer so v Kočevju že junija začeli z deli za premik ceste mimo železniške postaje v Kočevju, prav tako pa so tudi že začeli graditi kolesarsko povezavo med Gornjimi Ložinami in Kočevjem, ki naj bi stala 2,5 milijona evrov in jo bo v celoti financirala država iz evropskih sredstev. Kolesarsko stezo bodo zgradili v dolžini 7 km od naselja Gornje Ložine do Kočevja, gradnja pa bo trajala do sredine leta 2019. Zaradi gradnje bodo občasno potrebne tudi občasne zapore državne ceste.

M. L.-S.