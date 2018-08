Zbila mlajšo osebo

29.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.11 uri je v naselju Črešnjice pri Cerkljah, občina Brežice, voznica osebnega vozila zbila mlajšo osebo. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Novo mesto.

Gorelo drevo

Ob 22.11 je v naselju Velike Malence, občina Brežice, gorelo drevo. Gasilci PGD Krška vas so požar pogasili in preprečili širitev na ostala drevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podsremič med 7.30 in 10.30 uro, Krško Resa med 8.30 in 11. uro, Površje med 11. in 12.30 uro, NE Naselje med 12.15 in 14.15 uro ter Gmajna med 13. in 15. uro. Na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela 2 izvod proti Dobovi med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarčna, Mrtovec, Praprotno in Log Vrhovo med 8. in 12. uro ter Radna 2 med 14. in 16. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad, Orešje ledina, Orešje Sotla, Orešje, Zgornja vas Drenovec, Drenovec med 8.15 in 11. uro ter Drenovec med 12 in 13.30 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.15 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 10.45 do 11.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Ndzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE na izvodu VODICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.