Majhna, a pomembna investicija

29.8.2018 | 08:00

Trak so prerezali Anton Miklavčič, njegov vnuk Matej in topliški župan Jože Muhič.

Asfaltirali so okoli 350 metrov makadamske ceste.

Dogodek so popestrile ljudske pevke Rožce.

Bušinec - Ker je ob vsakem neurju cesto precej zdrlo in so jo morali neprestano popravljati, se je občina Dolenjske Toplice odločila, da letos asfaltira najbolj kritični odsek ceste do družine Miklavčič na Bušincu. Včeraj so pripravili tudi krajšo slovesnost, s katero so jo tudi uradno predali namenu.

Asfaltirali so okoli 350 metrov strme makadamske ceste, investicija pa je bila vredna okoli 30.000 evrov. Kot je dejal topliški župan Jože Muhič, v naslednjih letih načrtujejo, da bi asfaltirali še nekaj kritičnih odsekov. »Drugi razlog za to investicijo pa je, da želimo ohraniti čim več kmetijskih zemljišč v funkciji. Tukaj imajo kar razvito živinorejo in na vsak način je ta košček zemlje pomemben za občino, da je poseljen,« je še dodal župan.

Miklavčičevi so edini, ki tam živijo. »To je velika pridobitev za nas, kajti pozimi se skorajda ne da priti z avtomobilom do hiše. Večkrat smo kakšen kilometer peš hodili do ceste, ki gre skozi Bušinec. Pa tudi vzvratno smo veliko prevozili, kajti drugače nismo prišli v ta strm klanec,« pravi Srečko Miklavčič. Njegov oče Anton je dejal, da ko so delali hišo, so s traktorjem vozili material navzgor, ker drugače ni šlo. »Nisem si mislil, da bom kdaj dočakal asfalt,« je zadovoljno dodal.

Krajšo slovesnost so s svojim nastopom popestrile ljudske pevke Rožce Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija