Pečarič slavil na gabrski strani Gorjancev

29.8.2018 | 09:10

Med posamezniki je Janez pečarič (v sredini) dosegel 1. mesto, . Marko Klemenčič (levo) 2 in Janko Klemenčič 3. mesto. (Foto: M. L.)

Janezu Pečariču (drugi z desne) je za zmago podelil nagrado ustanovitelj družbe Arex Ivan Kralj (drugi z leve). Desno starešina LD Trdinov vrh Miro Kuljaj in levo praporščak LD Trdinov vrh Anton Mihelčič. (Foto: M. L.)

Pred nastopom. Desno Strelski referent LD Trdinov vrh Mitja Barbo (Foto: M. L.)

Gabrje - Lovska družina Trdinov vrh je z nedavnim tekmovanjem v streljanju na glinaste golobe na svojem novem strelišču v Gabrju spet poskrbela za zanimivo dogajanje, saj so tja prišli številni tekmovalci in obiskovalci. Strelsko znanje so tudi tokrat preizkusili številni lovci iz več belokranjskih lovskih družin in tudi iz Žumberka.

Ekipno je dosegla 1. mesto Lovska družina Videm Krško, 2. LD Trdinov vrh, 3. LD Suhor itd. V kategoriji posamezno je bil najboljši Janez Pečarič (LD Metlika), na 2. mesto se je uvrstil Marko Klemenčič, na 3. Janko Klemenčič (oba LD Suhor), itd. V tekmi veteranov je z doseženim 1. mestom slavil Tone Weiss, 2. mesto je dosegel Pavlovič, 3. Jože Jordan itd. V strelski preizkušnji fair play je dosegel 1. mesto Jože Koritnik, 2. Vili Tomažič, 3. Tone Weiss itd. Zmagovalec streljanja v skrito tarčo je bil Rok Mežnar.

Prva nagrada v kategoriji posamezno je bila pištola, najnovejši proizvod družbe Arex. Nagrado je zmagovalcu izročil Ivan Kralj, ustanovitelj Arexa. Kralju se je starešina LD Trdinov vrh Miro Kuljaj posebej zahvalil za podporo lovstvu in območju, zahvalil se je tudi župniku iz Brusnic Alojziju Brcetu, ker je pomagal obvestiti javnost o omenjenem dogodku. Kuljaj je tudi povabil občane, naj se vključijo v lovsko družino.

Zbrane je nagovoril tudi Janez Pečarič, ki je poudaril dobro sodelovanje lovskih družin Trdinov vrh in Metlika.

M. L.

