Velodrom pokrit

29.8.2018 | 10:15

Vadbeni center naj bi v celoti dokončali do konca novembra. (Foto: M. M.)

Češča vas - V teh dneh je dotrajani velodrom dočakal streho oz. napihljivo dvojno membrano. Na objektu so zgradili podkonstrukcijo, gradijo še atletske steze ter prenavljajo leseni del kolesarske steze nastajajočega Olimpijskega vadbenega centra Češča vas.

V celoti naj bi bil dokončan predvidoma do konca novembra, vadbeni center pa bo imel 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progi za skok v daljino in višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle.

Modrec A v tole je potrebno stalno vpihavati zrak ali stoji tudi brez tega? miha Pa sej ni cepelin.... Čemu potem podkonstrukcija?