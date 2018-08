V Posavju prvi koraki za povezavo območne turistične ponudbe

29.8.2018 | 12:55

Na prvem v nizu srečanj ključnih ustvarjalcev turističnih zgodb Posavja so se včeraj zbrali predstavniki občin, gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, različnih organizacij, društev in zavodov, sosednjih regij in turistični ponudniki iz Posavja. (Foto: Regionalna razvojna agencija Posavje)

Krško - Krška Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) je včeraj v konferenčnih prostorih krške restavracije Tri Lučke pripravila uvodno srečanje ključnih turističnih ponudnikov turističnega območja Čatež in Posavje, s čimer so naredili prve korake k tesnejši povezavi tamkajšnje turistične ponudb. Stavijo predvsem na večjo povezanost Term Čatež in malih lokalnih ponudnikov, je poročala STA.

Direktor posavske razvojne agencije Martin Bratanič je povedal, da so devet desetin denarja za 225.000 evrov vreden projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje oz. Posavje polno priložnosti, ki ga bodo končali konec prihodnjega leta, dobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Med projektnimi cilji je navedel izboljšanje enotne digitalne spletne predstavitve, vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe, skladne s skupno državno podobo, osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge, dvig konkurenčnosti območnega in tudi turizma na državni ravni ter nadaljnjo krepitev zadovoljstva turistov.

Od omenjenega projekta si obetajo tudi zaokrožitev organizirane turistične ponudbe in krepitev območne turistične prepoznavnosti ter obiskanosti.

Cilje nameravajo doseči z ustreznim delavničnim izobraževanjem, oblikovanjem novih integralnih turističnih izdelkov in višjecenovnih doživetij. To naj bi dosegli s tržnim usposabljanjem, s primeri dobrih praks, s kakovostnejšo turistično ponudbo, z digitalno prenovo posavske spletne strani in z vzpostavitvijo sodobnih digitalno-komunikacijskih orodij, je navedel.

Z omenjenimi ukrepi se želijo pridružiti slovenskim turističnim območjem, kot jih določata novi zakon o spodbujanju turizma in strategija razvoja slovenskega turizma, ter poiskati lastno avtentičnost.

Med prednosti posavskega turizma je Bratanič uvrstil tamkajšnje reke, kulturno in naravno dediščino, termalne vode, območno kulinariko in vinarstvo ter »topel človeški sprejem«.

Srečanja se je udeležili generalna direktorica Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Renata Martinčič, ki je poudarila, da je Posavje ena izmed destinacij, ki je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na kratko je predstavila aktualne aktivnosti, ki potekajo znotraj direktorata in novosti s področja turizma. Izpostavila je predvsem Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki stopi v veljavo 1. oktobra letos. Pravilnik prinaša nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate, pa so med drugim v sporočilu za javnost zapisali v RRA.

Pomočnica direktorja marketinga in prodaje Term Čatež Alenka Pogačar je, kot je poročala STA, povedala, da od omenjenega povezovanja pričakujejo več koristi oz. doživljajsko in drugo obogatitev območne turistične ponudbe. Računajo tudi na petičnejše goste, od projekta Posavje polno priložnosti pa si vsi vpleteni obetajo tudi veliko novih zamisli.

Terme Čatež so sicer že povezane z nekaterimi izbranimi posavskimi turističnimi ponudniki, denimo pri projektu Gradovi Posavja. Ker v Posavju do zdaj ni bilo posebnega turističnega povezovanja, pa jih čaka veliko dela, je še dejala Pogačarjeva.

Udeleženci so prisluhnili tudi zanimivim predavanjem strokovnjakov s področja turizma in digitalnega marketinga, naslednje srečanje pa bo 11. septembra v Kostanjevici na Krki.

M. Ž., STA