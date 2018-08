Ali policija zanemarja osebne okoliščine? Kozmetični salon na podeželju

29.8.2018 | 19:00

Varuh človekovih pravic je ob nenapovedanem obisku na policijskih postajah Črnomelj in Metlika ugotovil pomanjkanje obravnave osebnih okoliščin vsakega posameznika na tak način, ki bi lahko odpravili dvom, ali je imela oseba, ki je bila pridržana na PP, namero podati prošnjo za mednarodno zaščito oziroma ali jo je podala, pa je bila ta mogoče preslišana. Iz policijske statistike pa izhaja, da večina tistih tujcev, ki izrazi namero za podajo vloge za mednarodno zaščito in jih odpeljejo v azilni dom, še pred podajo prošnje ali med postopkom azilni dom samovoljno zapusti. O tem podrobneje pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Kaj se po glavi podi človeku, ki na svoj računalnik prenese več kot 5.600 fotografij in 48 videofilmov otrok in mladoletnih oseb, ki prikazujejo spolno zlorabo? Na novomeškem sodišču se je znašel M. M., Dolenjec sredi 20. let, ki je med letoma 2014 in 2016 naredil natanko to, kar mu očita obtožnica.

Kristina Gorjanc z Muljave se je pred tremi leti in pol odločila, da na Dvoru odpre svoj kozmetični salon. Čeprav so bili nekateri glede tega skeptični in so ji dejali, da v majhnem podeželskem naselju v Suhi krajini ta dejavnost ne bo zaživela, se je vseeno opogumila in najela prostor ob glavni cesti za Kočevje poleg železo-livarskega muzeja.

