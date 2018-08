Med prioritetami gospodarske cone, kolesarske poti in tretja razvojna os

29.8.2018 | 17:00

Alojzij Kastelic, Gregor Macedoni, Franci Bratkovič, Polona Kambič in Jože Levstek (z leve proti desni; foto: M. M.)

Novo mesto - Po podpisu dopolnitve dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija minuli četrtek so dokument in z njim pripadajoča sredstva iz EU in državnega proračuna podrobneje predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v Razvojnem centru Novo mesto. Po besedah direktorja RC Francija Bratkoviča, so regionalni razvojni program začeli pripravljati že leta 2013, potrjen in sprejet je bil 2015, kasneje pa je država v novi finančni perspektivi določila štiri prednostna področja in občine so program dopolnile skladno z novimi kriteriji. »Pod črto govorimo o 25 razvojnih projektih, skupaj ocenjenih na slabih 60 milijonov evrov, od tega bomo okoli 29 milijonov dobili iz EU in državnega proračuna,« je povedal Bratkovič.

Med najpomembnejšimi področji je navedel spodbujanje podjetništva, regija naj bi za infrastrukturo v že obstoječih gospodarskih conah z možnostjo širitve prejela deset milijonov evrov, hkrati pa gre za zavezo oz. cilj za dobrih 300 novih delovnih mest. Dobrih 11 milijonov bodo namenili okoli 50 kilometrom novih kolesarskih povezav, ki bodo skupaj z obstoječimi tvorile skoraj 80 kilometrov regionalnih kolesarskih povezav. Zaradi razpisnih kriterijev je bila regija manj uspešna na področju vlaganj v vodne vire, z vključitvijo projektiranja nadaljevanja tretje razvojne osi od predora pod Gorjanci do Metlike in Črnomlja, pa je državi po Bratkovičevih besedah dala jasen signal, da gre za enega ključnih regijskih projektov in željo, da se po izgradnji prvega odseka do Revoza projekt čim prej nadaljuje. Po besedah semiške županje in podpredsednice sveta Razvojnega sveta regije JV Slovenije Polone Kambič, bodo za to namenili 2,7 milijona evrov, sicer pa je projekt ocenjen na kar 15 milijonov.

Včerajšnje predstavitve v Podbrezniku so se udeležili tudi župan MO Novo mesto in predsedujoči Razvojnemu svetu regije JV Slovenije Gregor Macedoni, ki je omenjeno dopolnitev dogovora minuli četrtek podpisal z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom, ter župana občin Ribnica in Trebnje, Jože Levstek in Alojzij Kastelic, ki so predstavili večje projekte na območju posamezne subregije.

M. M.