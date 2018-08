Srebrna Tjaša Ogulin iz črnomaljske Gimnazije

29.8.2018 | 20:30

Foto: ZOTKS

Ljubljana - Z letošnjim letom je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) pristopila k še enemu mednarodnemu tekmovanju, tokrat družboslovnemu. The International Conference of Young Scientists – Social Science (ICYSSS) je individualno tekmovanje dijakov, starih od 14 do 19 let, s področij psihologije, sociologije, geografije, zgodovine in ekonomije.

Na letošnjem prvem tekmovanju ICYSSS nasploh, ki je potekalo v Beogradu, so se slovenske dijakinje odrezale odlično. Barve Slovenije so zastopale Liza Urbančič z Gimnazije Šiška, Ula Litrop z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Tjaša Ogulin z Gimnazije Črnomelj. Ula in Liza sta za svoji nalogi prejeli zlati odličji, Tjaša pa srebrnega, so sporočili iz ZOTKS.

Dijakinje so se tekmovanja udeležile pod vodstvom profesorice Vesne Fabjan z Gimnazije Črnomelj, ki je članica mednarodne žirije ICYSSS.

M. Ž.