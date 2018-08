O pokopališkem redu kdaj drugič

29.8.2018 | 14:00

Za občinsko mizo so po poletnih počitnicah znova sedli mirnski občinski svetniki.

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec

Janez Bračko in Iren Dim

Mirna - Po poletnih počitnicah so včeraj za mizo znova sedli mirnski občinski svetniki, ki so med drugim sprejeli odlok o sofinanciranju letnega programa, se seznanil z izvrševanjem proračuna v prvem polletju, zavrnili pa so predlog novega odloka o pokopališkem redu.

Občinski svet je menil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo in ga je potrebno dopolniti ter uskladiti z izvajalcem javne gospodarske službe, to je Komunalo Trebnje. Kot je uvodoma pojasnila direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec, je bil leta 2016 sprejel zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki na novo ureja to področje. Eno leto po njegovem sprejemu bi morale občine uskladiti svoje odloke, a ker država zamuja s podzakonskimi akti, je prišlo do zamika pri pripravi predloga novega odloka, ki bo predpisal pokopališki red v občini.

Ta prinaša kar nekaj novosti, zato so imeli svetniki v konstruktivni razpravi kar nekaj vprašanj, pomislekov in predlogov, kaj naj bo v občinskem odloku zapisano. Razpravljali so, ali naj natančno določijo, kje je se pri pogrebu nosi zastava oz. križ, kako bo z raztrosom pepela pokojnika in kakšne naj bi bile spominske ploščice ter še marsikaj drugega. Župan Dušan Skerbiš je dejal, da gre pri tem za zelo občutljive zadeve in ni razloga, da bi hiteli pri sprejemanju odloka. »Do naslednje obravnave bomo prečesali vse predloge in pripravili nov predlog,« je dodal.

Precej časa so se svetniki zadržali tudi pri točki o prevozih učencev Osnovne šole Mirna za letošnje šolsko leto. O tem bomo podrobneje poročali prihodnji četrtek.

Besedilo in fotografije: R. N.

