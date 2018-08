Otrok nenadoma stekel iz pločnika na cesto

29.8.2018 | 14:50

V Črešnjicah pri Cerkljah se je včeraj nekaj po 19. uri zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval otrok. Po prvih ugotovitvah policistov je otrok na sprehodu s starši nenadoma stekel iz pločnika na cesto v trenutku, ko je tam pravilno pripeljala voznica, ki je trčila v otroka. Prvo pomoč so poškodovanemu otroku nudili brežiški reševalci, v splošni bolnišnici pa so ugotovili, da so poškodbe k sreči le lažje.

Zaprla pot motoristu

Skoraj točno opoldne pa se je zgodila prometna nesreča v Kanižarici. Voznica osebnega avtomobila je pri vzvratni vožnji iz parkirnega prostora zaprla pot vozniku motornega kolesa, ki se je v nesreči lažje poškodoval. Domnevni vzrok prometne nesreče je nepravilno vključevanje na prednostno cesto. Policisti so obema odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Nezakonito čez mejo tudi mladoletniki

V noči iz torka na sredo so brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, v Obrežju prijeli štiri državljane Tunizije (moškega, žensko in dva otroka). Pripeljali so jih na policijsko postajo. Policijski postopki še niso zaključeni.

Včeraj popoldne pa so policisti v Novem mestu prijeli sedem državljanov Nepala, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili ilegalno. Tri mladoletne so po zaključenem postopku na policijski postaji odpeljali v center za tujce, ostale pa pridržali na policijski postaji. Postopki policije še niso zaključeni.

Pijan čez mejo

Policisti so pri mejni kontroli na mejnem prehodu v Metliki posumili, da je 41-letni voznik iz Bosne in Hercegovine, ki je želel vstopiti v Slovenijo, pod vplivom alkohola. Odredili so mu preizkus, ki je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniško dovoljenje so mu začasno odvzeli in ga privedli na okrajno sodišče.

M. Ž.