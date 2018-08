Poškodovanca odpeljali v bolnišnico

29.8.2018 | 18:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj po 12. uri sta v bližini naselja Brezovo (občina Sevnica) trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na obeh vozilih, odstranili vozilo s cestišča in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto, so sporočili iz ReCO Brežice.

Ob 11.46 sta v Krškem pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske odstranila in varno uskladiščila minometno mino kalibra 81 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne nemške izdelave.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na 112 ne poročajo, iz novomeškega centra so poslali le obvestilo o izpadih oskrbe z el. energijo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8. do 14. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure prekinjena dobava električne energije gospodinjstvom, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 12. KRO20,KRO24,KRO25.

M. M.