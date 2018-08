Železniško postajališče nared - šele z oktobrom

30.8.2018 | 08:05

Novo mesto - Ob Šolskem centru Novo mesto bo z novim šolskim letom odprto tudi novo železniško postajališče Šmihel, ki naj bi izboljšalo prometne razmere na širšem območju stanovanjske soseske Drska, ki jo dnevno prečka na tisoče dijakov in študentov.

Izgradnja je stala okoli 594.000 evrov (z davkom), od tega je država oz. DRSI prispeval slabih 435.000, šolski center dobrih 112.00 in slabih 47.000 novomeška občina.

Dopolnjena objava ob 13.40:

Čeprav so z MO Novo mesto za dolenjski list še nedavno potrdili, da bo novo železniško postajališče Šmihel pri Šolskem centru novo mesto v uporabi z novim šolskim letom, se bo to dejansko zgodilo mesec dni kasneje, torej 1. oktobra. Do zapletov je po neuradnih informacijah STA prišlo zaradi kraje povezovalnega sistemskega kabla, ki ga naj bi neznanci izkopali iz nasutja.

M. M.

miha Investicija je ocenjena na dobra 1,3 milijona evrov brez DDV .... https://www.dolenjskilist.si/2017/10/18/184042/novice/dolenjska/Pri_Solskem_centru_bodo_uredili_novo_zeleznisko_postajalisce/ Odlično, torej so uspeli to izgraditi za pol manj denarja.