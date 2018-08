Traktorist umrl v vinogradu

30.8.2018 | 07:00

Simbolična slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.51 se je v naselju Celine, občina Krško, v vinogradu prevrnil traktor. V nesreči je zaradi hudih poškodb voznik traktorja podlegel poškodbam. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu preminule osebe. Obveščene so bile pristojne službe.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 18.44 so na Gori, občina Krško, gasilci PGE Krško iz podstrešja objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadrorništva Krško mesto na območju TP Krško mizarska med 7:30 in 11:00 uro in na območju TP Brezje Gorjanci med 12:15 in 13:45 uro. Za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Žurkov dol med 8:15 in 11:00 uro in na območju TP Telčice med 11:45 in 14:15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 12. KRO20, KRO24, KRO25.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.