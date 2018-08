Na Malem Banu več vlomov v vikende; en traktorist umrl, drugi lažje poškodovan

30.8.2018 | 09:15

Foto: PU Novo mesto, arhiv DL

Na vinorodnem območju Mali Ban so šentjernejski policisti obravnavali več vlomov v vikende. Po prvih ugotovitvah policistov so storilci na silo vstopili v objekte, odnesli pa peč na trda goriva, več kosov električnega orodja (vbodna žaga, vrtalnik…), nekaj steklenic vina, dve kosilnici na nitko in nahrbtno škropilnico znamke Stihl. Po prvih ocenah so lastnikov povzročili za več kot dva tisoč evrov škode. Policijska preiskava je v teku.

En traktorist umrl, drugi jo je odnesel z lažjimi poškodbami

V Gribljah pri Črnomlju se je včeraj nekaj pred tretjo uro popoldne lažje poškodoval 43-letni traktorist. Po prvih ugotovitvah ogleda je traktorist med vožnjo zapeljal na bankino in izgubil oblast nad traktorjem. Zapeljal je s ceste in se prevrnil. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili, traktorist pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami.

Nekaj pred osmo uro zvečer je regijski center za obveščanje iz Brežic obvestil policijo o nesreči s traktorjem v kraju Celine. Na kraju so krški policisti ugotovili, da je 61-letni traktorist z neregistriranim traktorjem kosil po vinogradu. Po prvih ugotovitvah ogleda je traktor na strmini izgubil oprijem pod kolesi, zaradi česar je zdrsnil in se prevrnil. Reševalci traktoristu niso mogli več pomagati. Traktor ni imel kabine ali varnostnega loka.

V zadnjih 24-tih urah prijeli kar 42 tujcev, med njimi je bilo 11 otrok

Na območju policijske uprave je bilo v zadnjih 24-tih urah prijetih 42 tujcev, za katere so ugotovili, da so državno mejo prečkali izven mejnih prehodov. V jutranjih urah so črnomaljski policisti, ki varujejo zeleno mejo, v Vukovcih prijeli 18 državljanov Iraka in štiri državljane Sirije, ki so državno mejo prestopili ilegalno, med njimi tudi devet otrok. Nekaj zatem so v Tanči gori prijeli državljana Iraka, v bližini Nemške Loke pa še štiri državljane Iraka in državljana Irana.

Metliški policisti so dopoldne ustavili kombinirano vozilo tujih registrskih tablic, v katerem je bilo sedem državljanov Irana in pet državljanov Turčije, med njimi dve otroka. Voznika, domnevnega državljana Iraka, so kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja pridržali.

Novomeški policisti so proti večeru po obvestilu sprevodnika o sumljivih osebah na vlaku, ki je peljal iz Metlike, v Irči vasi prijeli dva državljana Pakistana in ju zaradi suma nezakonitega prestopa državne meje pridržali. Policijski postopki še niso zaključeni.

M. Ž.