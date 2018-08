42 maratonov v 42 dneh

Bogo Dolenc je včeraj maraton odtekel v Dolenjskih Toplicah.

Pridružili so se mu številni rekreativni tekači.

Člani ustanove Mali Vitez

Kdor se ni odločil za tek, je lahko preveril kakšen je njegov krvni tlak in izmeril sladkor v krvi.

Dolenjske Toplice - Odteči maraton je za marsikoga zahtevna preizkušnja. Odteči 42 maratonov v 42 dneh pa je izjemen podvig, ki se ga je lotil Velenjčan Bogomir Dolenc. Namen projekta je zbiranje denarja za ustanovo Mali vitez ter spodbuditi čim več ljudi h gibanju in bolj zdravemu načinu življenja. Dolenc je včeraj peti maraton odtekel v Dolenjskih Toplicah.

»Dve leti nazaj se je porodila ideja o tem projektu z namenom zbiranja sredstev in nekomu pomagati. Zakaj 42 maratonov? Iskal sem eno številko in ker ima maraton 42 kilometrov, sem se odločil 42 maratonov v 42 dneh,« je pred štartom včerajšnje preizkušnje dejal Dolenc.

Na vprašanje, ali mu kdo reče, da je nor, pravi, da to sprejme kot kompliment. »Sem nor, ampak pozitivno. Želim s športom pomagati. Nisem pa edini v Sloveniji, ki na ta način zbira denar. Ogromno je športnikov, ekstremnih tekačev, predvsem mojih kolegov iz skupine Never give up,« dodaja glavni junak najzahtevnejšega letošnjega dobrodelnega športnega dogodka.

Nanj so zelo ponosni tudi v ustanovi Mali Vitez, ki združuje ljudi, ki so kot otroci zboleli za rakom in jim je zdravljenje pustilo posledice, bodisi telesne bodisi duševne. Z zbranim denarjem bo ustanova lahko uveljavljala programe zdravstvene in terapevtske pomoči ter organizirala rehabilitacije za male viteze. »Z njim sodelujemo, smo zelo dobro povezani in verjamemo, da bo projekt uspešno zaključil,« je dejala Monika Juršič, članica ustanove Mali vitez, ki ima približno 200 članov.

Veseli ga, da sta njegov športno-dobrodelni projekt podprla tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednik države Borut Pahor. Nanj se je intenzivno pripravljal zadnji dve leti. Lani je denimo v desetih dneh pretekel deset maratonov, kar je bila priprava za letošnji podvig, ki ga je začel uresničevati 25. avgusta v domačem Velenju, zaključil pa ga bo 5. oktobra. »Štiri oz. pet maratonov potrebujem, da ujamem ritem. Počutje je trenutno odlično. Prvo krizo pa pričakujem okrog petnajstega maratona in nato še proti koncu projekta,« pravi Dolenc, ki bo skupaj pretekel kar 1746 kilometrov.

Da bo zdržal vse napore, je zelo pomembna dobra regeneracija, po njegovih besedah pa je ključna tudi oskrba z vodo, prava hrana in masaža. »V tem projektu nisem sam, zadaj imam Inštitut šport in medicino iz Ljubljane, ki me 24 ur na dan nadzoruje. Ko bo konec projekta, želim naslednji dan normalno nadaljevati z življenjem, kajti s partnerko pričakujeva naraščaj,« je povedal.

Tudi v Dolenjskih Toplicah so se mu tako kot drugje do sedaj pridružili številni tekači različnih generacij. »Poznava se in tudi rekreativno se ukvarjam s tekom. Ker je ta lokacija najbližja, kjer bo tekel, sem se odločil, da ga pridem spodbujati,« je dejal Trebanjec Peter Jevnikar. Med tistimi, ki so odtekli nekaj krogov po topliški jasi, je bil tudi Iztok Irt iz tekaškega društva Marathon Novo mesto. »Tečem že deset let in z veseljem sem se odzval, da pomagam pri zbiranju sredstev,« je povedal.

Dolenc bo v sklopu projekta maraton odtekel tudi v Ribnici, Sevnici, Metliki, Črnomlju in Brežicah.

Besedilo in fotografije: R. N.

