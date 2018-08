Vozniki Rudija iščejo nove moči

30.8.2018 | 11:15

Vozniki so v dobrih petih mesecih prepeljali okoli 500 potnikov, opravili 400 voženj in naredili skoraj 10.000 kilometrov. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj na rotovžu sprejel prostoferje avtomobila Rudi, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejših in invalidov v Mestni občini Novo mesto. Voznikom Rudija se je zahvalil za njihov trud in doprinos k lažji mobilnosti ranljivih skupin občanov in izpostavil uspešnost projekta, saj so vozniki po dobrih petih mesecih prepeljali okoli 500 potnikov, opravili 400 voženj in naredili skoraj 10.000 kilometrov, so sporočili iz novomeške občine.

Starejši prevoze naročajo preko klicnega centra (telefonska številka 080 10 10) in jih uporabljajo vsakodnevno, največkrat za obisk zdravnika in lekarne, opravkov na pošti in banki ali obisk trgovine. Kot so izpostavili prostoferji, so veseli njihove pomoči in prostovoljno delo izjemno cenijo, še posebno tisti, ki živijo v odročnih krajih.

Ker je zanimanja za prevoze veliko, 13 dosedanjih prostoferjev pa premalo, v svoje vrste vabijo nove voznike. Vsi, ki bi jim bilo takšno delo v ponos, se lahko oglasijo pri Društvu upokojencev Novo mesto.

Projekt za lažjo mobilnost starejših in invalidov deluje od marca letos in je odziv Mestne občine Novo mesto na pogosto izraženo potrebo upokojencev in invalidov po zagotavljanju prevozov in nadaljevanje politik podpore starejšim občanom in trajnostnega razvoja, so še dodali.

