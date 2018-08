Črneški turn, stražar skupnega spomina

30.8.2018 | 19:10

Trak pred obnovljenim stolpom so prerezali domačina Marijan Lipar (levo), Matej Kuhar (desno) in kostanjeviški župan Ladko Petretič. To so lažje naredili ob pomoči najmlajših. (Foto: M. L.)

Stražni stolp - pogled z južne strani (Foto: M. L.)

Dogodek je privabil veliko obiskovalcev. (Foto: M. L.)

Črneča vas - Črneči vasi bo letošnje poletje ostalo v spominu po prav posebnem dogodku. V tem kraju je namreč občina Kostanjevica na Krki prenovila stražni stolp, ki so ga potem odprli nadvse slovesno.

Gre stolp, ki so ga zgradili ob koncu 15. stoletja v času turških vojaških napadov in je vse svoje začetno obdobje služil v obrambne namene.

Občina Kostanjevica na Krki je v obnovo stolpa, črneškega turna, kot mu pravijo domačini, vložila približno 100.000 evrov, kot je ob odprtju povedal župan Ladko Petretič.

Na slovesnosti je igral kostanjeviški pihalni orkester, nastopili so učenci kostanjeviške osnovne šole Jožeta Gorjupa ter Larisa Kuhar z Malenc in Jošt Žulič iz Črneče vasi, ta dva sta pela, in harmonikar Florian Žulič z Dolšc.

Spored je povezovala Melita Skušek, Andrej Smrekar je govoril o nastanku in pomenu stražnega stolpa v Črneči vasi.

Za obnovo sta se zahvalili, posebej županu Petretiču, domačinki Brigita Pirc in Anica Stopar.

Zakaj je dobro, da v stolpu zvoni? Zakaj imajo v Črneči vasi radi svojo šolo? Zakaj naj turisti pridejo v gorjanski hrib? Tudi o tem lahko berete v današnji Živi, redni mesečni prilogi Dolenjskega lista, ki prinaša zapis o stražnem stolpu v Črneči vasi.

V galeriji si lahko ogledate fotografije s slovesnega odprtja prenovljenega stolpa.

M. L.

Galerija