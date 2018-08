Nocoj se začenja že 32. Straška jesen

30.8.2018 | 15:00

Z ene minulih osrednjih prireditev, ko se v povorki predstavijo vsi kraji občine Straža. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Straža - Z drevišnjim koncertom Poletnih glasbenih uric PO Krka v straškem kulturnem domu se začenja že 32. Straška jesen, ki bo potekala vse do prihodnje nedelje, 9. septembra.

Jutri ob 9. uri vabijo na tekmovanje v balinanju za ženske za pokal občine Straža, ki bo na novem balinišču v športnem parku Breza. Popoldne ob 17. uri bodo na domačiji Derčar v Podgori prikazali žetev prosa, v nedeljo ob 14. uri pa še metev.

V soboto se bo na kmetiji Vidic v Hruševcu začela tudi 6. likovna kolonija, vabijo še na pohod v jamo Velika Prepadna – udeleženci se bodo ob 9. uri zbrali na železniški postaji v Straži. Sobotno popoldne na igrišču v Rumanji vasi od 13. ure dalje ponuja še 5. tradicionalni košarkarski turnir Straža open cup 2018 v igranju ulične košarke 3 na 3.

V nedeljo se bodo od 8. ure dalje v ŠP Breza v balinanju za občinski pokal pomerili še moški, v ponedeljek od 7. do 10.30 so občani vabljeni na krvodajalsko akcijo v SB Novo mesto, v torek ob 10. uri pa bo v ŠP Breza potekalo meddruštveno srečanje upokojencev. Predavanju 'Priprava na trgatev' lahko prisluhnete v četrtek ob 16. uri pod šotorom za straških gasilskim domom, sledi degustacija vin Društva vinogradnikov Straža, najboljši bodo prejeli priznanja, zabava pa se bo nadaljevala z vinogradniškim ansamblom.

Na istem osrednjem prizorišču bo prihodnji petek od 20. ure naprej zabava s skupino Zvita feltna, dan kasneje oz. v soboto, 8. septembra, pa tam ob 16. uri vabijo na jahanje in vožnjo z lojtrnikom. Dve uri kasneje bo 8. tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za pokal občine Straža in zvečer zabava z ansamblom Blaža Hotevca. V kulturnem domu bo na ogled še razstava ročnih del društva upokojencev, šarkljev domačega turističnega društva in slik, nastalih na 6. likovni koloniji. V ateljeju priznanega fotografa Boruta Peterlina pri železniški postaji pa bodo tako v soboto kot v nedeljo na ogled njegove krajinske fotografije, možno bo tudi portretiranje na steklene plošče.

Osrednje praznovanje 32. Straške jeseni bo prihodnjo nedeljo, 9. septembra. Od 8. do 10. ure bodo pred gasilskim domom zbirali naj pridelke vseh vrst zelenjave in sadja, ob 9. uri se bo konjenica zbrala pri mladinskem domu v Prapečah in odšla na pot po meji občine, ob 10. uri pa bo pod šotorom za gasilskim domom v Straži maša. Od 14. ure dalje bo k obisku vabila tudi rokodelska tržnica, ob 14.30 pa se bo pred kulturnim domom začela osrednja prireditev, ki so jo letos naslovili Dedkove zgodbe. Program bodo od 16. ure naprej sklenili z zabavo pod šotorom in ansamblom Gašperji.

M. M.