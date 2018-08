Zaključili preiskavo zlorabe prostitucije

30.8.2018 | 17:10

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter policijskima upravama Celje in Maribor s hišnimi preiskavami včeraj končali dlje trajajočo preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Po opravljenih hišnih preiskavah so pridržali dva osumljenca.

Kot so danes sporočili s PU Novo mesto, so preiskovali kazniva dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu kazenskega zakonika.

Vodja novomeškega sektorja kriminalistične policije France Božičnik bo podrobnosti primera predstavil na petkovi novinarski konferenci na PU Novo mesto, poroča STA.

B. B.