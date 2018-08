Trčil na železniškem prehodu, preplah zaradi kače

30.8.2018 | 19:05

Ob 9.07 je na Cesti 4. julija v Krškem voznik traktorja zaradi okvare zadel v tirnice na železniškem prehodu. Pri trčenju je iz tovorne prikolice padlo okoli kubični meter peska in zemlje. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pomagali lastniku odstraniti prikolico in pospravili razsuti tovor. Obveščeno so bile pristojne službe. Poškodovanih ni bilo.

Gasilci GRC Novo mesto so popoldne posredovali na Kandijski cesti v Novem mestu, kjer je prebivalce stanovanjske hiše preplašila kača v kopalnici. Izkazalo se je, da je šlo za slepca.

Ob 13.44 so v Stiplovškovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice odprli vrata stanovanja v katerem se je nahajala starejša obolela oseba. Reševalci NMP Brežice so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.