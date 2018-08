Akrapovič ne bo investiral ampak bo dobiček izplačal

30.8.2018 | 19:30

Igor Akrapovič (Foto: Arhiv DL)

Ivančna Gorica - Na sredini skupščini ivanške družbe Akrapovič so lastniki med drugim sprejeli sklep o izplačilu celotnega zadržanega bilančnega dobička v višini nekaj več kot 32 milijonov evrov. Takšen sklep je po navedbah iz družbe posledica negotovosti glede bodoče davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe v preteklih letih.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo akumulirani bilančni dobiček družbe Akrapovič namenili izplačilu dividend in naložbam v bolj predvidljivih poslovnih okoljih.

Predsednik upravnega odbora družbe Igor Akrapovič je za STA danes pojasnil, da gre za samozaščitni ukrep, ki sicer ne pomeni, da bodo selili proizvodnjo drugam, temveč to, da bodo "zasluženi denar plasirali drugam".

Kot je ocenil, situacija že dlje "eskalira v negativno smer", ki je podjetniki niso želeli. Hodili so "na sestanke, razlagali, opozarjali in dajali predloge, zgodilo pa se je to, kar se pač je". Zdaj pa bodo morali malo manj govoriti in "ukrepati, da bi zaščitili podjetje in premoženje".

Tako so v podjetju "vzeli vse zadržane dobičke, ki so bili načeloma namenjeni za razne investicije in bomo vse skupaj ustavili", je povedal Akrapovič - to se pravi rast, investicije in zaposlovanje. "Ta denar bomo plasirali nekam, kjer je bolj predvidljivo."

Navedel je možnost nakupa delnic ali drugih podjetij v stabilnejših okoljih. "Ker poslovati v državi, kjer se praktično vsako leto pogoji lahko obrnejo za sto odstotkov, to ne gre. Tako ne moreš poslovati," je še poudaril predsednik upravnega odbora Akrapovič.

Višja obdavčitev

V družbi Akrapovič so se z omenjenim sklepom odzvali na vladno koalicijsko pogodbo, ki predvideva pribitek na vse transakcije v davčne oaze, osebne prihodke iz rent in kapitala pa naj bi vključili v osnovo za odmero dohodnine. Do tega je bil že prejšnji teden kritičen tudi ajdovski podjetnik Ivo Boscarol.

Podjetja tega ne bodo lahko prebavila, Avstrija in Italija pa bosta bistveno ugodnejši za poslovanje, je v pogovoru za Televizijo Slovenija ocenjeval Boscarol. "Mi smo pričakovali ... da bo nova vlada poslušala, kar govorimo, da bi dobiček lahko delili z zaposlenimi, da bi bili bolj motivirani in da bi dobiček res šel k tem, ki ga ustvarjajo, sedaj pa bo šel v državni proračun," je dejal.

Podjetniki bodo tako raje šli v normalna davčna okolja, taki zasebni podjetniki pa se v Slovenijo ne bodo več vrnili, je prepričan Boscarol.

