Hiš ne bo več zalivalo

31.8.2018 | 08:05

Trebnje - Da ob močnem deževju voda ne bi več zalivala hiš, na Jurčičevi ulici v Trebnjem gradijo fekalno in meteorno kanalizacijo.

Kot pravi Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, je investicija, ki jo izvaja podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, v sklepni fazi, vrednost investicije pa znaša okoli 130.000 evrov. Obenem gradijo tudi pločnik po ulici, z deli pa bodo končali do konca septembra. V spodnji galeriji si lahko ogledate, kako so minuli teden polagali robnike.

V teh dneh končujejo tudi obnovo vodov meteorne kanalizacije na Simončičevi ulici v Trebnjem.

»V sklopu investicije poteka zamenjava starih dotrajanih cevi z večjimi. Tako bo odvodnjavanje na tem delu ustrezno in ob intenzivnih padavinah ne bo več prihajalo do poplavljanja kletnih prostorov na bližnjih objektih,« je dodal Zakrajšek.

R. N.

