Pariz, nov preizkus in upanje

31.8.2018 | 09:10

»Zaupanje v podjetje ostaja še naprej veliko, kar dokazujejo tudi sestanki z največjimi kupci in skupna promocija v specializiranih revijah,« pravi direktorica Inpleta Helena Zidarič Kožar (desno). (Foto: arhiv Inplet)

Dolnje Brezovo - Tekstilno podjetje Inplet iz Dolnjega Brezovega se je tudi letos udeležilo sejma Intefiliere, ki je bil pred časom v Parizu in na katerem se predstavljajo vsi najpomembnejši proizvajalci materialov za fino žensko perilo in kopalke.

Čeprav na trgu tekstilnih izdelkov vlada zatišje, so na Inpletov razstavni prostor znova prišli številni obiskovalci in od sestankov s kupci si podjetje obeta veliko, kot je povedala direktorica Helena Zidarič Kožar.

»Preteklo leto je bilo za podjetje rekordno po prodaji in poslovnih izidih, take razmere pa se nadaljujejo tudi letos. V prvi polovici letošnjega leta je prodaja presegla lansko za osem odstotkov, letošnji izid je še občutno boljši, če upoštevamo še odprta naročila,« je povedala direktorica.

Podjetje bi ob toliko naročilih lahko naredilo več, a ob zdajšnjih razpoložljivih strojih in opremi tega ne zmore; posledica premajhnih proizvodnih zmogljivosti so daljši dobavni roki. »Izboljšanje na tem področju je nujno in naš odgovor na to je nakup dveh novih pletilnih strojev v letošnjem letu. Zaradi očitnih povečanih potreb trga bomo okrepili barvarske zmogljivosti, kar bomo naredili takoj v začetku naslednjega leta,« je pojasnila Helena Zidarič Kožar.

Ob tem, da v podjetju na ta način izpopolnjujejo proizvodnjo, še drugače izboljšujejo delovne postopke, zlasti veliko vlagajo v digitalizacijo procesov. »Lani smo v celoti prenovili informacijski sistem za avtomatsko vodenje barvarskih procesov. V okviru tega je eden ključnih delov tako imenovani modul za kreiranje pametnih receptur, ko sistem na osnovi zbranih informacij sam izdela optimalno recepturo. Tako je zelo zmanjšana možnost človeške napake, proces pa je hitrejši in učinkovitejši,« je povedala direktorica.

Inplet na zahtevnem trgu uspeva predvsem zaradi visoke kakovosti pletiv, kolekcije, ki ji uveljavljeni ocenjevalci priznavajo ustvajalnost in inovativnost, ter zaradi široke ponudbe različnih materialov, ki jih kupci najdejo v Inpletu na enem samem mestu, torej pri enem proizvajalcu. To je po direktoričinih besedah rezultat znanja, izkušenj in predanosti vseh Inpletovih zaposlenih. Kot ena izmed ovir za nadaljnjo rast podjetja se kaže pomanjkanje delavcev, predvsem primerno usposobljenega strokovnega kadra, v čemer podjetje deli usodo večine proizvodnih podjetij.

Poleg sladkega francoskega rogljička, kot bi mogoče lahko označili dober odziv na Inpletovo prisotnost letos poleti v Parizu na sejmu Intefiliere, podjetju iz Dolnjega Brezovega torej daje zadoščenje tudi zaupanje vase, kot se kaže tudi skozi omenjene tehnične posodobitve.

Članek je bil objavljen v 33. številki Dolenjskega lista z dne 16. avgust.

M. Luzar