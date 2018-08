Sinoči vetrolom, poplave in plaz

31.8.2018 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv DL)

Sinočnje neurje nad Dolenjsko je povzročilo kar nekaj preglavic, dežurne službe poročajo o podrtih drevesih, naraslih vodah in zemeljskem plazu:

Vetrolom

Ob 21.09 sta na cesti Žužemberk-Bič pri kraju Male Dole, občina Trebnje, dve podrti drevesi ovirali promet. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevesi razžagal in odstranil.

Ob 21.28 je na cesti Jordankal-Rdeči Kal, občina Trebnje, več podrtih dreves oviralo promet. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevesa odstranil.

Ob 22.02 je na Kandijski cesti v Novem mestu močan veter podrl drevo. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Poplave meteorne vode

Ob 21.31 je v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, meteorna voda ogrožala telovadnico osnovne šole. Gasilci PGD Ponikve so s parkirišča izčrpali štirideset kubičnih metrov vode in odmašili zamašen jašek na bližnji cesti.

Ob 22.29 je v ulici Šentpeter v naselju Otočec, občina Novo mesto, meteorna voda zalila bivalne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so vodo iz prostorov izsesali.

Ob 21.03 je na Viru pri Stični, občina Ivančna Gorica, klet stanovanjskega objekta zalila meteorna voda. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so iz objekta izčrpali okoli dvanajst kubičnih metrov vode.

Plaz

Ob 21.31 je plaz zasul cesto Odrga-Repče, občina Trebnje. Dežurni delavec Komunale Trebnje je postavil prometno signalizacijo. Cesta je prevozna enosmerno izmenično.

Nesreča kolesarja in pešca

Ob 17.07 se je v kraju Mladje, občina Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in pešec. V nesreči se je poškodoval pešec. Reševalci NMP Krško so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Pa spet sršeni

Ob 18.44 so na Žejnem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz gospodarskega objekta.

Ob 18.55 so na Blanci, občina Sevnica, gasilci sršenje gnezdo odstranili iz stanovanjskega objekta, prav tako ob 19.07 na Trški gori, občina Krško, ter ob 19.57 v Presladolu, občina Krško, kjer so gnezdo odstranili iz ostrešja zidanice. Ob 20.19 pa so v Brezini, občina Brežice, sršenje gnezdo potegnili iz dimnika stanovanjskega objekta.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 19.12 je helikopter LPE v spremstvu ekipe HNMP Maribor poletel po obolelo osebo na Radno, občina Sevnica. Prepeljali so jo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka in cestišče.

Ob 7.57 si je v gozdu izven vasi Borovec v občini Kočevje pri delu v gozdu gozdar zlomil kolk. Oskrbeli so ga reševalci NMP Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so poškodovanca prenesli iz gozda do reševalnega vozila in pri vasi Borovec pripravili in zavarovali kraj za pristanek helikopterja. Helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP je poškodovanega gozdarja prepeljal na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Motena bo dobava elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Črpališče Trebelno, Vrh Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Trebelno, Drečji vrh, Čužnja vas, Blečji vrh, Jelševec, Cikava, Mirna vas, Bogneča vas, Roje Trebelno in Štatenberg med 8.30 in 14.30 uro; na območju TP VODALE izvod VODALE pa med 9.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področčju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Brezje Goveji dol izvod Flajs, med 8.45 in 11.45 uro na območju TP Polje Lisca in med 12.15 in 14.30 uro na območju TP Rudnik nekovin Blanca; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 13. uro na območju TP Gazice izvod Gazice silosi.

M. K.