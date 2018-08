Rajkovi so se vselili v obnovljeno hišo

31.8.2018 | 10:10

Matej Rajk se je včeraj še enkrat več zahvalil vsem, ki so jim pomagali. Ob njem v novi kuhinji Nuša Rustja, gonilna sila akcije, in mati Alenka.

Hiša Rajkovih je znotraj zelo lepo obnovljena. Manjka le še fasada, ki jo Matej načrtuje dati spomladi.

Notranji prostori so svetli, čisti in prijetni za bivanje.

Podhosta - »Vselitev družine Rajk v obnovljeno hišo je še ena od zgodb s srečnim koncem, ki jih pišemo na Območnem združenju RK Novo mesto,« je včeraj ob zaključku odmevne humanitarne akcije, ki je trajala deset mesecev, zadovoljno dejal predsednik novomeškega Rdečega križa Marjan Grahut.

Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je posebna družina. Mama Alenka in sin Mitja imata posebne potrebe, imel jih je tudi pokojni oče Boris, sin Matej pa bi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Zanje je širna Slovenija izvedela iz impresivnega in vznemirljivega ter večkrat nagrajenega dokumentarnega filma z naslovom Družina režiserja Roka Bička, ki je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj deset let.

Film in članek novinarke Zarje Alenke Sivka je močno pretresel tudi prostovoljko novomeškega združenje Rdečega križa Nušo Rustja, ki je stopila do Bička, svojega bivšega dijaka na novomeški gimnaziji, in mu dejala, da je potrebno nekaj narediti za Rajkove, ki sami niso nikoli prosili za pomoč, zato so o njihovem težkem življenju v dvesto let stari hiši vedeli le nekateri.

Lani jeseni je novomeški Rdeči križ sprožil obsežno humanitarno akcijo, s katero so družini pomagali obnoviti hišo. Denar so zbirali s prispevki od predvajanja filma Družina, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov v času predvajanja filma, dobrodelnim koncertom Gimnazije Novo mesto, licitacijo likovnih del, s prispevki posameznikov, podjetij, društev, organizacij ... »V akciji je sodelovalo res izredno veliko ljudi, preko 100 donatorjev, tako da je imela akcija določen odmev,« je povedala Rustjeva.

Njihova hiša je bila potrebna celovite obnove, a si je s svojimi prihodki niso mogli privoščiti. Z denarjem od filma in kreditom je Matej uspel zamenjati streho, za vse preostale nujne posege je zmanjkalo denarja. »Kuhinjo sem vrgel ven, ker je bilo vse gnilo. Hotel sem kupiti novo, a nisem imel denarja. Kupil sem zgornje omarice, da smo vsaj krožnike lahko kam spravili,« je povedal 26-letni Matej, ki se je vsem iz srca zahvalil, da so jim priskočili na pomoč.

Ko so začeli obnavljati hišo, je občina Dolenjske Toplice Rajkovim omogočila, da so štiri mesece pred kulturnim domom v Podhosti živeli v mobilni hiški, ki jim jo je posodilo podjetje Adria dom, in v bivalnem kontejnerju, ki ga je priskrbela Uprava RS za zaščito in reševanje. Pri hiši so najprej opravili rušitvena in gradbena dela, na novo položili tlake, nova so okna in vrata, elektro in strojne instalacije z napeljavo kurjave, zamenjali so talne obloge, opravili slikopleskarska dela in na koncu opremili kopalnico, kuhinjo, tri sobe in predsobo. Zunaj so uredili kanalizacijo, opaž pri strehi ter poskrbeli za novo ograjo. »Hiša je kot nova navznoter,« pravi Matej, ki spomladi načrtuje urediti še fasado, ki jo bo financiral sam.

Obnova je bila ocenjena na nekaj manj kot 42.000 evrov, a zaradi nekaterih nenačrtovanih, vendar nujnih del, se je vrednost dvignila na okoli 50.000 evrov. Na računu Rdečega križa se je nabralo več kot 38.000 evrov donatorskih nakazil, 20 donatorjev je pomagalo v materialu in delu. Kar 20 krajevnih organizacij Rdečega križa in osem območnih združenj je skupaj zbralo več kot 9.000 evrov, z vstopninami in prostovoljnimi prispevki na projekcijah filma po Sloveniji pa se je nabralo 7.600 evrov. Po svojih močeh sta pri obnovi pomagala tudi Matej in Mitja.

Na novomeškem Rdečem križu poudarjajo, da je obnova hiše samo eden od ciljev, ki so si jih pri tej akciji zastavili. Da se bodo Rajkovi naučili vzdrževati hišo in vzpostaviti vsakdanji red, bodo še naprej potrebovali praktično pomoč. »Vsi moji napori tečejo v to smer, da najdemo sistemsko rešitev, za pomoč družinam, ki so drugačne,« je dejala Nuša Rustja.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija