Traktorska prikolica obstala na železniških tirih, promet ustavili

31.8.2018 | 11:25

Včeraj zjutraj je v Krškem med vožnjo čez železniško progo počil nosilec traktorja, na katerem je bila priklopljena prikolica z razsutim tovorom. Tovor se je razsul po vozišču in tirih. O dogodku so obvestili Slovenske železnice, da so preventivno ustavili promet v obe smeri. V približno 15-tih minutah so prikolico uspeli odstraniti in prečkanje ceste čez železniško progo počistiti, tako da ni bilo več ogrožanja cestnega ali železniškega prometa. Po prvih ugotovitvah policistov prikolica ni bila preveč naložena, zato zoper 31-letnega traktorista ne bodo ukrepali.

V nesreči poškodovan otrok

V Krškem se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča v kateri se je lažje poškodoval 10-letni otrok, ki je bil sopotnik na skuterju, ki ga je 63-letni voznik peljal po glavni cesti. Po prvih ugotovitvah policistom jima je v križišču zaprl pot 43-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz stranske ceste. Voznik skuterja je ob izogibanju trku s sopotnikom padel po vozišču. Oba sta se lažje poškodovala. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, povzročitelju pa so napisali plačilni nalog.

Kolesar zbil pešca

V Mladju, prav tako območje policijske postaje Krško, je popoldne 42-letni kolesar zbil 68-letnega pešca. Pešca so z lažjimi poškodbami odpeljali v splošno bolnišnico. Policisti so opravili ogled kraja, da bi ugotovili vse okoliščine. Postopka še niso zaključili.

Odnesli štiri bale sena

V Velikem Podljubnu so policisti včeraj obravnavali tatvino štirih okroglih bal sena. Bale so neznanci odpeljali in lastnikom naredili za okoli 140 evrov škode.

Vlomili v trgovino KZ Trebnje

V noči iz četrtka na petek so vlomili v tehnično trgovino Kmetijske zadruge Trebnje v Veliki Loki. Po prvih ugotovitvah so storilci odnesli nekaj menjalnega denarja, trebanjski policisti s pomočjo kriminalističnega tehnika še opravljajo ogled.

Dolgoprstneži v skladišču

V zadnjih dneh je bilo vlomljeno v skladiščne prostore podjetja na Cesti 4. julija v Krškem. Za zdaj še neznani storilci so odnesli nekaj odpadnega bakra, bakrenega in pocinkanega vodovodnega materiala ter udarno kladivo Hilti in električni vrtalni stroj znamke Dewalt. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Nezakonito čez mejo 14 tujcev

Brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so v Bračni vasi včeraj dopoldne prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, in sicer po pet državljanov Irana in Turčije ter štiri državljane Afganistana. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

